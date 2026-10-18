NOTÍCIAS

Controladoria-Geral de Sorocaba visita Tribunal de Contas do Município de São Paulo para conhecer sistema processual com IA integrada

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Controladoria-Geral de Sorocaba visita Tribunal de Contas do Município de São Paulo para conhecer sistema processual com IA integrada



16 de outubro de 2026

13:51

Por: Michelle Alves

Fotos: Divugação CGM

Equipe da Prefeitura de Sorocaba, ligada à Controladoria-Geral do Município (CGM), visitou o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP), na quinta-feira (15), para conhecer novo sistema de processo eletrônico com Inteligência Artificial (IA) integrada, implementado pelo órgão da Capital.

O TCM-SP apresentou, entre outros sistemas auxiliares, o ‘Nexus: chatbot de IA integrado ao sistema processual para consulta inteligente de peças e atos’. Segundo o controlador-geral do Município, Carlos Rocco, “trata-se de ferramenta de inteligência artificial integrada a sistemas processuais (como o e-TCM do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, lançado em 2026), projetada para otimizar a análise documental de grandes volumes de autos, por meio de chatbots e assistentes conversacionais. Soluções homônimas ou similares também aparecem no mercado privado para escritórios de advocacia”.

“Essa reunião foi muito importante para compartilhar experiências, discutir mecanismos de controle e o uso da Inteligência Artificial no aprimoramento das atividades de fiscalização, assim como facilitar o funcionamento do controle interno abrangendo as nossas macrofunções”, explica o corregedor-geral do Município de Sorocaba, Otávio Martinez.

Participaram do encontro os servidores da Prefeitura de Sorocaba, o controlador-geral do Município, Carlos Rocco; o corregedor-geral do Município, Otávio Martinez; o auditor-geral do Município, Leonardo Nascimento; e o coordenador de Transparência e Proteção de Dados, Robles Vaz. E do TCM-SP, o assessor de gabinete, Rogê Rewa; o chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação, Ricardo Ferreira Santos; e o chefe da UT de Desenvolvimento de Sistemas, Adriano Barbosa dos Santos.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Com público de mais de 70 mil pessoas, show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo marca 1ª noite do Boa Vista Junina

Posted on Author boavistaagora.com.br

Multidão no Boa Vista Junina 2024 – Foto: Divulgação/PMBV Ao som de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, a população deu as boas-vindas à 24ª edição do Boa Vista Junina neste sábado (1º), na Praça Fábio Marques Paracat. Conforme dados da Guarda Civil Municipal, cerca de 70 mil pessoas prestigiaram a primeira noite. E o Maior Arraial da […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu tem inscrições abertas para a EJA até quinta-feira (15)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu tem inscrições abertas para a EJA até quinta-feira (15) 12 de agosto de 2024 Termina nesta semana o período de inscrições para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Nova Iguaçu. Quem desejar ingressar em uma das 20 escolas municipais que oferecem a modalidade tem até quinta-feira (15) para […]
NOTÍCIAS

Participe da Audiência Pública Online – PPA 2026-2029 e LDO 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

  A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Fazenda, convida toda a população a participar da Audiência Pública Online para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. Este é um momento importante para a cidade: é a oportunidade de cada cidadão indicar quais áreas devem […]