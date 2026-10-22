IFSP se destaca em competição nacional de robótica – IFSP

Resultado histórico foi alcançado durante a RCX 2026; evento reúne equipes de diferentes instituições da América Latina

O Instituto Federal de São Paulo participou, entre os dias 9 e 12 de outubro, da RoboCore Experience 2026 (RCX 2026), realizada no Instituto Mauá de Tecnologia. A RCX é uma competição que reúne equipes de diversas instituições de ensino do Brasil e de outros países da América Latina, proporcionando um ambiente de integração, troca de conhecimentos e desafios tecnológicos.

Ao longo dos quatro dias de evento, os estudantes enfrentaram diferentes provas, colocando em prática conhecimentos técnicos, criatividade, capacidade de resolução de problemas e trabalho em equipe.

O IFSP foi representado pelas equipes Trifásicos, do Campus São Paulo, e DrogonBotz, do Campus Sorocaba.

A equipe Trifásicos, formada por estudantes do curso Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio, conquistou o 2º lugar na categoria seguidor de linha júnior, conquistando um pódio inédito. Já a equipe DragonBotz também se destacou, conquistando o 5º lugar na mesma categoria seguidor de linha júnior e no combate lightweight.

De acordo com o professor Maycon Kopelvski, orientador da Equipe Trifásicos, a conquista representa não apenas um importante resultado competitivo, mas também o reconhecimento do trabalho desenvolvido em robótica no IFSP. “Mais do que o resultado, este trabalho tem potencial transformador na formação dos estudantes, aproximando os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula de desafios reais e estimulando competências como autonomia, colaboração, criatividade e inovação.”

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Adalton Ozaki, destacou a dedicação dos servidores que orientaram os estudantes na preparação para a competição e os acompanharam durante o evento.

Apoio

A reitoria do IFSP está apoiando diversas equipes de competição em diferentes modalidades por meio dos Editais nº 50/2026 e nº 51/2026, bem como a participação de discentes em eventos científicos e tecnológicos pelos Editais nº 47/2026 e nº 48/2026.

Conheça os participantes das equipes

Equipe Trifásicos: Ana Clara Santos Silva, Brunno Evangelista Santos, Felipe Hideki Takeda, Gabriel Santos de Araujo, Gustavo Rocha de Oliveira, Kauã dos Santos Barbosa, Matheus Vinicios Soares Mesquita, Rafael Egidio Pereira da Invenção e Vinicius da Silva Ferreira.

Professor orientador: Maycon Kopelvski. Todos os alunos cursam o Técnico em Eletrônica Integrado ao Ensino Médio.

Equipe Dragon Botz: Adriel dos Santos Dutra (Técnico em Eletroeletrônica), Isaac de Andrade Veiga (Técnico em Mecatrônica), Julia Nogueira Souza (Técnico em Mecatrônica), Rafael Grassi de Souza (Técnico em Mecânica), Ryan Sperandiu Ortega Rodrigues (Técnico em Eletroeletrônica), Victor Miguel De Carvalho Dos Santos (Técnico em Eletroeletrônica), Gustavo Gabriel Fogaça (egresso do curso Técnico em Eletroeletrônica), Leonardo Henrique Camilo Patrão (egresso do curso Técnico em Eletroeletrônica) e Nicholas Dias Clauss (egresso do curso Técnico em Mecatrônica).

Servidores orientadores: Heiton Curto Gomes, Eliaquim de Aquino, Laís Oliveira de Souza.