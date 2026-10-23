Prefeito Zeitoune antecipa pagamento de servidores e transfere feriado para sexta, 30

O prefeito Zeitoune (PL) decidiu antecipar o pagamento dos servidores municipais para o dia 28, próxima quarta-feira. Ele usou as redes sociais na tarde de hoje, 23, para fazer o anúncio.
Além disso, Zeitoune anunciou a transferência do feriado do Dia do Servidor para sexta-feira, dia 30. A folga para funcionários públicos seria na quarta-feira, dia 28. Com isso, eles terão um fim de semana prolongado.
Após o anúncio, o prefeito também revelou a data para a inauguração do Centro de Qualidade de Vida do Servidor.
“E as novidades não acabaram por aqui. No dia 27 de outubro teremos a inauguração do Centro de Qualidade de Vida, exclusivo para os nossos servidores municipais.”
A abertura do Jogos dos Servidores Municipais, que ocorre dia 28, também foi anunciada. A Prefeitura inicia as competições intersectarias no dia 4 de novembro em Boa Vista.
Da Redação