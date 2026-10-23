ENTRETENIMENTO

Vacinação antirrábica atende região do Nova Campo Grande neste sábado – CGNotícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Vacinação antirrábica atende região do Nova Campo Grande neste sábado – CGNotícias

Por MRNews

A vacinação antirrábica gratuita estará disponível neste sábado (24) para cães e gatos da região da Nova Campo Grande. A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), das 8h às 12h, na Igreja Batista Nova Vida, localizada na Rua 76, nº 514, facilitando o acesso dos tutores à imunização dos animais.

A iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) contempla moradores da Nova Campo Grande, Vila Serradinha, Jardim Carioca e bairros próximos. Desde o início da campanha, em agosto, até 18 de outubro, 52.270 animais já foram vacinados, sendo 35.797 cães e 16.473 gatos.

“A vacinação é fundamental para prevenir a raiva, uma doença viral grave e quase sempre fatal, que também pode ser transmitida aos seres humanos. Manter cães e gatos vacinados é um ato de responsabilidade e cuidado que protege não apenas os animais, mas também as famílias e toda a comunidade”, destaca a médica-veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche.

Empossados novos representantes do Conselho Estadual de Direitos Humanos de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Prefeito Josmail Rodrigues discute ampliação da rede de esgoto em Bonito com a Sanesul – Prefeitura Municipal de Bonito

Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir dos três meses de idade. Os cães devem ser levados com coleira e guia, enquanto os gatos precisam estar em caixas de transporte ou recipientes seguros. Os animais devem ser conduzidos por um adulto.

A programação poderá ser adiada em caso de chuva. A Sesau reforça a importância de manter a vacinação em dia para proteger os pets e prevenir a circulação do vírus da raiva em Campo Grande.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Estado entrega obra estratégica no aeroporto de Naviraí, ampliando conectividade na região

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Nova pista e investimentos consolidam a cidade como polo estratégico  O Governo de Mato Grosso do Sul deu mais um passo importante para o fortalecimento da infraestrutura regional com a entrega da restauração da pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de aeronaves do Aeródromo de Naviraí. A obra, com 99% de […]
ENTRETENIMENTO

Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros para seu signo, Quarta (11/12/2024)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje Por maisalma.com Horóscopo de hoje para Virgem Horóscopo de hoje para Peixes Horóscopo do Dia – 11 de dezembro de 2024 Áries (21/03 a 19/04)Você está cheio de energia e determinação. Use isso para resolver pendências ou iniciar projetos. Cuidado com atitudes impulsivas no amor, prefira o diálogo. […]
ENTRETENIMENTO

Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), nesta segunda-feira (20), e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Márcio Macêdo, que estava na função desde o início do governo, em janeiro de 2023. O anúncio […]