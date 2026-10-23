Vacinação antirrábica atende região do Nova Campo Grande neste sábado – CGNotícias

Por MRNews



A vacinação antirrábica gratuita estará disponível neste sábado (24) para cães e gatos da região da Nova Campo Grande. A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), das 8h às 12h, na Igreja Batista Nova Vida, localizada na Rua 76, nº 514, facilitando o acesso dos tutores à imunização dos animais.

A iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) contempla moradores da Nova Campo Grande, Vila Serradinha, Jardim Carioca e bairros próximos. Desde o início da campanha, em agosto, até 18 de outubro, 52.270 animais já foram vacinados, sendo 35.797 cães e 16.473 gatos.

“A vacinação é fundamental para prevenir a raiva, uma doença viral grave e quase sempre fatal, que também pode ser transmitida aos seres humanos. Manter cães e gatos vacinados é um ato de responsabilidade e cuidado que protege não apenas os animais, mas também as famílias e toda a comunidade”, destaca a médica-veterinária do CCZ, Maria Aparecida Conche.

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Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir dos três meses de idade. Os cães devem ser levados com coleira e guia, enquanto os gatos precisam estar em caixas de transporte ou recipientes seguros. Os animais devem ser conduzidos por um adulto.

A programação poderá ser adiada em caso de chuva. A Sesau reforça a importância de manter a vacinação em dia para proteger os pets e prevenir a circulação do vírus da raiva em Campo Grande.