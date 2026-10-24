Prefeitura de João Pessoa intensifica ações de prevenção à sífilis até dezembro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, nesta sexta-feira (23), a primeira de uma série de ações que buscam conscientizar sobre a sífilis, Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que já registra mais de 1.500 casos em João Pessoa neste ano. A atividade aconteceu na sede da SMS, no bairro da Torre, e foi voltada aos servidores da Pasta, mas a programação segue até dezembro.

“A sífilis é uma infecção silenciosa e grave que pode causar sérios danos ao organismo e até levar à morte se não for tratada. Infelizmente, os números têm crescido bastante, então precisamos falar cada vez mais sobre o tema e conscientizar as pessoas sobre suas causas, formas de transmissão e que, felizmente, tem tratamento ofertado de forma gratuita pelo SUS”, comenta a gerente da Vigilância Epidemiológica da SMS, Danielle Melo.

Na ação desta sexta-feira, vinculada ao Outubro Verde, foram ofertadas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), aferição da pressão arterial e da glicemia capilar, testagem rápida para sífilis e outras ISTs, atualização vacinal, embelezamento feminino, distribuição de preservativos, além de sorteio de brindes e coffee break.

Ações integradas – Até dezembro, a SMS estará realizando ações para conscientizar sobre a IST. As atividades incluem ações educativas, testagem e orientações em escolas e espaços públicos, aproveitando além das mobilizações do Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Dezembro Vermelho para ampliar o diálogo sobre prevenção e cuidados com a saúde.

“Em outubro, aproveitamos as ações de Atenção à Saúde da mulher; em novembro, o foco será abordar a sífilis vinculada à saúde do homem; e, em dezembro, a programação será associada à conscientização sobre HIV e AIDS, reforçando a importância da prevenção das diversas infecções sexualmente transmissíveis”, explica Danielle Melo.

A próxima ação será no dia 31 de outubro, na estação ferroviária, das 8h às 12h; no dia 14 de novembro a atividade será voltada à saúde do homem, na praia de Tambaú. Em 23 de novembro, a SMS realizará uma ação educativa na Escola Maria Madalena, das 17h às 21h, para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Abrindo o mês de dezembro, a ação acontecerá na praia de Tambaú, das 17h às 21h e, no dia 12/12 as equipes de saúde estarão no Sabadinho Bom.

Números – Em 2025, João Pessoa registrou 2.306 novos casos de sífilis, divididas nas modalidades sífilis adquirida, sífilis gestante e sífilis congênita. Neste ano, entre janeiro e setembro, já são 1.136 casos na modalidade adquirida, 329 casos em gestantes, além de 83 casos de sífilis congênita.

A infecção – A sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum e pode ser transmitida principalmente por relações sexuais desprotegidas, sejam vaginais, anais ou orais. A doença também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou parto, o que caracteriza a sífilis congênita, além do contato direto com feridas infecciosas.

Assistência – Na rede municipal, o cuidado com a sífilis é ofertado nas unidades de saúde da família (USFs) e no Serviço de Assistência Especializada – Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA). Nesses locais, a população tem acesso à testagem rápida, diagnóstico e tratamento com penicilina benzatina, além de todo acompanhamento e orientações necessárias com profissionais capacitados.

O acesso aos serviços é gratuito e pode ser feito diretamente na unidade de saúde onde o usuário está cadastrado. O atendimento inclui realização de testes rápidos para detecção da infecção, com resultados saindo entre 15 e 30 minutos, e início imediato do tratamento em caso positivo, além do acompanhamento até a cura e o tratamento dos parceiros sexuais, medida essencial para interromper a cadeia de transmissão.