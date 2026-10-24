SEMEPP leva 80 empreendedores de Sorocaba à Feira do Empreendedor 2026 do SEBRAE – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (SEMEPP), em parceria com a Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), proporcionou a participação de 80 empreendedores sorocabanos na Feira do Empreendedor 2026, promovida pelo SEBRAE, no espaço São Paulo Expo, na capital paulista, nos dias 20 e 21 de outubro.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento, incentivar a inovação e proporcionar novas oportunidades de negócios, contribuindo para o fortalecimento do empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do município.

Durante a feira, os participantes tiveram contato com tendências de mercado, soluções inovadoras, ferramentas de gestão e oportunidades de networking, além de trocar experiências e adquirir conhecimentos que poderão ser aplicados em seus empreendimentos. Os empreendedores puderam também assistir a palestras, entre elas as da Juliette com a palestra “Autenticidade e Marca Pessoal”, do Gil do Vigor com a palestra a “Economia por trás das Decisões que fazem sua empresa vigorar”, e de José Carlos Semenzato, “Negócio fechado: Estratégias para crescer, expandir e transformar”.

Além das palestras, a feira ofereceu acesso a diversos expositores e ao Espaço SEBRAE, dividido em Arena Conecta Negócios, Arena da Felicidade, Arena de Inteligência Artificial, Arena Tech Sebrae, Atendimento Sebrae e Cidades que Inspiram, entre outras.

A missão empresarial reforça o compromisso da SEMEPP em promover ações que incentivem a capacitação, a competitividade e o crescimento dos pequenos negócios de Sorocaba.

A parceria com a Associação Comercial de Sorocaba (ACSO) foi fundamental para o sucesso da iniciativa, demonstrando a importância da união entre o poder público e as entidades parceiras na promoção de oportunidades para os empreendedores locais.

“A ação integra os esforços da Prefeitura de Sorocaba para fortalecer o ambiente de negócios, estimular o desenvolvimento econômico e valorizar o potencial empreendedor da cidade”, diz Fernando Marques, secretário da SEMEPP.