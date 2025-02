Exposição “Os Cordéis de um Brasil profundo” é atração gratuita no Pátio Cianê Shopping a partir de segunda-feira (3)

A exposição “Os Cordéis de um Brasil profundo”, do artista visual Júlio Veredas, poderá ser conferida a partir de segunda-feira (3), no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 16 de março.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Serão expostas aproximadamente 130 obras feitas com a técnica aquarela e pastel seco sobre papel. A série de produções traz elementos do universo sertanejo, considerada uma imersão de em aquarelas ricas em cores, formas e histórias.

Natural de Sorocaba, Júlio Veredas se destaca pela singularidade de seu trabalho, que dialoga com a música e a literatura e constrói uma obra que traz aspectos da cultura popular. Artista autodidata, desde muito cedo passou a frequentar cursos livres de artes e atuar na área de eventos culturais.

O artista visual sorocabano residiu por muitos anos na capital paulista, convivendo com grupos de música e de teatro, quando iniciou as primeiras mostras de seus desenhos, com exposições individuais no Centro Cultural São Paulo e no Museu de Arte de São Paulo (Masp), mantendo em paralelo uma produção em Sorocaba, com artistas diversos, e na cidade de Vitória da Conquista (BA), terra do compositor Elomar Figueira Mello, que passa a ser uma grande referência em seu processo artístico.

A exposição “Os Cordéis de um Brasil profundo” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.