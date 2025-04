Com inovações e lançamentos, Mato Grosso do Sul marca forte presença na WTM LA 2025 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Mais uma vez Mato Grosso do Sul marca forte presença na World Travel Market Latin America (WTM LA), uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina. De 14 a 16 de abril, o evento B2B de viagens e turismo será realizado na Expo Center Norte, em São Paulo, e oferece oportunidades de negócios, acesso a compradores, influenciadores e profissionais da indústria de viagens e turismo.

O turismo de MS contará com um espaço inovador para atendimento, com lançamentos, capacitações e ativações. A gastronomia sul-mato-grossense também será destaque com os chefs Marcílio Galeano, Lucas Caslu e Juanita. Uma das novidades deste ano serão as harmonizações com as cervejas artesanais da Prosa, cervejaria que preza pelos sabores e nomes regionais, e drinks de cachaças e licores artesanais da Di Bonito Cachaçaria, feitos com produtos locais. Tudo pensado para a valorização das tradições sul-mato-grossenses.

Assim como em anos e eventos anteriores, o estande de Mato Grosso do Sul fará a compensação de carbono dos participantes e visitantes através do carbonômetro. Haverá também uma exposição de trabalhos dos artistas Isaac de Oliveira e Gabriel Gabino. Destaque também para a logomarca ‘Isto é Mato Grosso do Sul – Turismo Acessível e Inclusivo’, que estará escrita em braille. Além disso, as logomarcas que divulgam o Turismo LGBT, Co2Neutro e Afroturismo de MS estarão expostas numa testeira de LED.

“O estande de Mato Grosso do Sul terá todas as rotas da diversidade, mostrando nosso compromisso com pautas importantes do turismo brasileiro, por meio da inclusão. Tenho certeza que será uma excelente WTM, com a presença em massa do trade turístico sul-mato-grossense e estamos felizes demais com isso, pois para nós este é um dos principais eventos do ano. Vamos com muito posicionamento e com estande inovador mais uma vez, sempre focado na sustentabilidade”, explica Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Outro destaque durante as ações de Mato Grosso do Sul na WTM é o lançamento do Guia de Afroturismo durante o Prêmio Guia Negro, na segunda-feira (14), às 17h30 Transformation Theatre. O guia fala sobre 8 comunidades quilombolas de MS, dicas de carnaval, de cultura negra e de museus, como o Instituto do Homem Pantaneiro, em Corumbá.

“Ao inserirmos o afroturismo entre nossos principais segmentos, damos visibilidade a novas narrativas e produtos turísticos que têm enorme potencial. É um oceano azul ainda pouco explorado, e estamos só começando a desbravar. Corumbá, o Pantanal e Campo Grande possuem características muito promissoras para o afroturismo internacional”, complementa o gestor da Fundtur MS.

Confira a agenda no estande e ativações de MS durante a WTM:

14 de abril (segunda-feira)

Cooking Show & Prosa no estande de MS

12h30 – Entradinhas – chipa

14h30 – Prato principal – macarrão de comitiva, doce de leite do Rio da Prata

16h30 – Happy Hour – língua de jacaré da Caimasul, drink de tereré com Erva Mate Santo Antônio e Di Bonito, cerveja Prosa

Lançamentos no estande de MS

15h00 – Lançamento dos Festivais Culturais de MS

16h00 – Divulgação dos novos voos da Azul

Outras atividades na feira

12h30 às 13h30 – Capacitação sobre os principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul – Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, com Hosted Buyers (Transformation Theatre)

17h40 às 18h40 – Prêmio Guia Negro (Transformation Theatre) / Categoria “Melhor Experiência Fora do Eixo Rio/São Paulo/Salvador”: Bela Oyá Pantanal – Thayná Cambará (MS) / Lançamento do Guia de Afroturismo

18h00 – Cooking Show & Prosa (Estande da Brasilturis)

19h10 às 19h50 – Capacitação sobre os principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul – Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, com agentes de viagem (Trends Theatre)

15 de abril (terça-feira)

Cooking Show & Prosa no estande de MS

12h30 – Entradinhas – caldo de piranha

14h30 – Prato principal – sashimi de piloteiro, doce de leite do Rio da Prata

16h30 – Happy Hour – língua de jacaré da Caimasul, drink de tereré com Erva Mate Santo Antônio e Di Bonito, cerveja Prosa

Lançamentos no estande de MS

14h00 – Lançamento do Guia Interativo Corumbá Incrível e do Banho de São João

16h00 – Lançamento da Revista Digital Visit Pantanal

Outras atividades na feira

16h15 às 17h05 – Apresentação do apoiador Premium de Diversidade (Transformation Theatre)

18h00 – Cooking Show & Prosa (Estande da Brasilturis)

16 de abril (quarta-feira)

Cooking Show & Prosa no estande de MS

12h30 – Entradinhas – sashimi de piloteiro

14h30 – Prato principal – macarrão de comitiva, doce de leite do Rio da Prata

16h30 – Happy Hour – língua de jacaré da Caimasul, drink de tereré com Erva Mate Santo Antônio e Di Bonito, cerveja Prosa

Mais informações sobre a WTM LA 2025 acesse http://www.wtm.com/latin-america

Texto: Débora Bordin, FundturMS

Foto: @visitmsoficial