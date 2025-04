Polícia Civil prende jovem por estupro de menino de 10 anos no Jardim Equatorial

Foto: Polícia Civil



A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio do DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), prendeu nesta sexta-feira, 11, o jovem G.A.G.P., de 22 anos, por estupro de vulnerável contra uma criança, do sexo masculino, de dez anos de idade. A prisão ocorreu no bairro Jardim Equatorial, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações prestadas pelo delegado da DPCA Matheus Rezende, o crime já estava sendo investigado desde o início do mês de março. O pai da vítima denunciou que G.A.G.P., considerado amigo da família e de extrema confiança, estuprou o garoto.

Ainda segundo o delegado, o suspeito, além de ser amigo da família, prestava serviços eventuais na casa.

“O investigado frequentava a casa, prestando serviços eventuais, era de confiança da família, tanto que era comum ele cuidar da vítima, quando o pai da criança, que é viúvo, precisava sair. Com isso, ele aproveitava para cometer o crime em um único cômodo que não tinha câmera de vigilância”, disse Rezende.

Conforme as investigações, os abusos começaram quando a vítima tinha apenas seis anos de idade e perduraram por dois anos. O caso chegou à DPCA no dia 11 de março deste ano, após a criança relatar para um amigo sobre os abusos. O que, de imediato, foi comunicado ao pai da vítima, que denunciou o caso na Polícia.

Civil pediu prisão preventiva do jovem

Ainda segundo o delegado, o acusado pedia constantemente à criança para que não contasse a ninguém sobre o crime. Diante dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva do investigado.

“Representamos pela prisão do investigado, pois ele tentou obstruir a instrução criminal, intimidando o pai da vítima, frustrar a coleta de provas e a apuração dos fatos, bem como para assegurar a correta aplicação da lei penal”, disse.

A Justiça deferiu o pedido do delegado e decretou a prisão preventiva do infrator. No início da manhã o delegado, juntamente com toda a equipe, realizou diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. Ele foi encaminhado à sede da DPCA, onde teve o mandado de prisão formalizado e, em seguida, encaminhado para Audiência de Custódia.

