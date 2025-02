São José Basketball feminino tem participação confirmada na LBF

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Liga de Basquete Feminino (LBF) confirmou nesta semana a participação do Pontz São José Basketball na edição de 2025 da maior competição da modalidade no país.

A exemplo da temporada passada, o torneio contará com a participação de 11 equipes e tem início previsto para o mês de março. As joseenses vão para sua segunda participação seguida, desde a retomada do projeto do time adulto.

Além do time joseense, a LBF contará com a presença dos seguintes clubes: Blumenau (SC), Campinas (SP), Cerrado Basquete (DF), Corinthians (SP), Maringá (PR), Mesquita (RJ), Ourinhos (SP), Sampaio Basquete (MA), Santo André (SP) e Sesi Araraquara (SP).

A coordenadora do Pontz São José Basketball, Ana Diniz, exaltou o trabalho desenvolvido nos últimos anos que permitiu ao clube voltar a participar de forma contínua a competição.

“Confirmar pelo segundo ano consecutivo a participação do São José Basketball na LBF nos traz uma sensação de que estamos no caminho certo. Estamos há anos construindo a base, trabalhando incansavelmente para termos estrutura para voltar ao cenário da maior competição nacional do basquete feminino do país, e assim foi feito, há anos estamos plantando e agora vamos começar a colher. Nada disso seria possível sem o investimento fundamental da Prefeitura de São José e de todos os patrocinadores, apoiadores, gestores, comissão técnica e atletas”, afirmou.

Ana Diniz também apontou quais são as expectativas do time joseense na edição de 2025. “A perspectiva é de um time mais experiente, mas que ainda dê espaço para ascensão de atletas da categoria de base do Atleta Cidadão. Queremos usar essa experiência a mais das atletas a favor para decidir jogos e buscar a classificação”, disse a coordenadora.

Na edição passada, o Pontz São José Basketball teve um dos elencos mais jovens do campeonato e terminou a competição na nona colocação, com 20% de aproveitamento. O clube teve duas atletas convocadas para o Jogo das Estrelas da temporada, assim como seu treinador, Leandro Leal.

O campeonato

O torneio manterá o formato em relação à última temporada: todas as equipes se enfrentam em turno e returno na fase regular, com as oito primeiras colocadas avançando para os playoffs. As fases de quartas de final e semifinal são disputadas em séries melhor de três jogos, enquanto a final é jogada em melhor de cinco jogos.

A Equipe do Pontz São José Basketball conta com o patrocínio da Pontz Consórcio, Mercadinho Piratininga, DM, Bluefit e X5 Company. Apoio do Fantástico Alimentos. Gestão do São José Desportivo. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.



