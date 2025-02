Assistir Atalanta x Bologna ao vivo SuperCopa da Itália, HOJE (04/02), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Atalanta x Bologna pela Copa da Italia 24– 25, acontece HOJE (4/02), 15 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Atalanta, que é o mandante do jogo.

A Coppa Italia chega às quartas de final com um confronto entre Atalanta BC e Bologna, no Gewiss Stadium, nesta terça-feira. Será o primeiro duelo entre as equipes na história da competição.

A Atalanta avançou de fase após golear o Cesena por 6 a 1, enquanto o Bologna garantiu a classificação com uma vitória confortável de 4 a 0 sobre o Monza.

Análise da Partida

A Atalanta chega a mais uma fase decisiva da Coppa Italia, marcando presença nas quartas de final pela quinta temporada consecutiva. Nas últimas quatro edições, conseguiu avançar à final duas vezes, mas foi derrotada pela Juventus (2-1) em 2020-21 e na última temporada, pelo mesmo placar.

O time de Gian Piero Gasperini chega ao confronto após um empate 1-1 contra o Torino na Serie A, ocupando atualmente a terceira posição na tabela, a seis pontos do líder Napoli. No entanto, os Nerazzurri têm encontrado dificuldades contra o Bologna, sem vencer nos últimos quatro confrontos diretos na liga, sofrendo três derrotas e um empate.

Já o Bologna, comandado por Vincenzo Italiano, vive um grande momento. O time vem embalado por uma sequência invicta de sete partidas, sendo três vitórias e quatro empates. No último jogo, bateu o Como por 2 a 0 na Serie A, chegando à sexta posição da tabela.

Os Rossoblù tentam aproveitar a instabilidade recente da Atalanta, que venceu apenas uma das últimas sete partidas em competições nacionais. O objetivo do Bologna é avançar à semifinal da Coppa Italia pela primeira vez desde a temporada 1998-99, quando foi eliminado pela Fiorentina.

Nas oitavas de final, o Bologna mostrou sua força ao eliminar o Monza com um convincente 4 a 0, com gols de Tommaso Pobega, Riccardo Orsolini, Benjamín Domínguez e Santiago Castro. Agora, tentam seguir adiante diante de um rival que tem tradição na competição.

Forma das Equipes

📌 Atalanta BC na Coppa Italia: ✅

📌 Atalanta BC (últimos jogos – todas as competições): ❌➖✅✅➖➖

📌 Bologna na Coppa Italia: ✅

📌 Bologna (últimos jogos – todas as competições): ➖✅✅➖➖✅

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

A Atalanta terá três desfalques importantes:

🔴 Giorgio Scalvini (lesão no ombro)

🔴 Ademola Lookman (lesão no joelho)

🔴 Odilon Kossounou (lesão muscular)

Apesar das ausências, Gasperini deve escalar um time forte, com Mateo Retegui liderando o ataque. No gol, Rui Patrício pode ser mantido após atuar na goleada sobre o Cesena.

Já o Bologna tem um problema com Lewis Ferguson, que está fora devido a uma lesão muscular. Além disso, Riccardo Orsolini ainda é dúvida após perder os últimos três jogos.

No ataque, Santiago Castro pode ser titular, superando a concorrência de Thijs Dallinga.

Prováveis Escalações

🟢 Atalanta BC:

Rui Patrício; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui

🔴 Bologna:

Ravaglia; Holm, Lucumi, Beukema, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Domínguez; Castro

Previsão: Atalanta BC 2-1 Bologna

Este promete ser um jogo equilibrado, com o Bologna vivendo um ótimo momento e a Atalanta tentando retomar o ritmo. O Bologna tem sido difícil de ser batido e pode levar o duelo até a prorrogação, mas a Goddess, jogando em casa e com um elenco mais experiente na competição, pode levar a melhor com uma vitória apertada por 2 a 1.

Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo nos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.