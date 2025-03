Sampaio Corrêa x São José ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (29/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sampaio Corrêa x São José HOJE (28) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Sampaio Corrêa x São José W: Onde Assistir, Palpites e Estatísticas – LBF Feminina 2025

A Liga de Basquete Feminino (LBF) segue em ritmo acelerado, e nesta sexta-feira (28/03/2025), às 19h30 (horário de Brasília), o Sampaio W recebe o São José W em mais uma rodada emocionante do torneio. O jogo acontece com transmissão ao vivo e cobertura em tempo real para os fãs do basquete feminino brasileiro.

Onde Assistir Sampaio W x São José W?

O confronto será transmitido ao vivo em diversas plataformas, incluindo:

YouTube da LBF (transmissão gratuita)

(transmissão gratuita) TV NSports (streaming oficial da liga)

(streaming oficial da liga) Casas de apostas (para usuários cadastrados)

Análise e Estatísticas do Confronto

Últimos Jogos do Sampaio W:

O time do Maranhão chega embalado para o duelo, vindo de vitórias expressivas nas últimas partidas. Nos últimos cinco jogos, venceu quatro e perdeu apenas um:

✅ Sampaio W 57×44 Sodie Mesquita W (23/03)

(23/03) ✅ Campinas W 72×94 Sampaio W (17/03)

(17/03) ✅ Santo André W 63×106 Sampaio W (15/03)

(15/03) ✅ Sampaio W 92×52 Cerrado W (10/03)

(10/03) ❌ Sampaio W 65×73 SESI Araraquara W (23/07/2024)

Últimos Jogos do São José W:

O São José W busca recuperação na LBF, alternando bons e maus resultados. O time venceu dois dos últimos cinco jogos:

✅ São José W 65×61 Campinas W (22/03)

(22/03) ✅ Sodie Mesquita W 61×67 São José W (14/03)

(14/03) ❌ Corinthians W 72×58 São José W (08/03)

(08/03) ❌ São José W 67×74 Sodie Mesquita W (05/06/2024)

(05/06/2024) ❌ São José W 30×57 Santo André W (24/05/2024)

Retrospecto do Confronto (H2H)

Nos últimos dois encontros entre as equipes, o Sampaio W dominou completamente o São José W:

16/04/2024 – São José W 44×76 Sampaio W

27/03/2024 – Sampaio W 82×42 São José W

Com esse histórico recente, o favoritismo está claramente do lado do Sampaio W.

Odds e Probabilidades

As casas de apostas apontam ampla vantagem para o Sampaio W, refletindo seu bom desempenho na competição:

Sampaio W: 1.01 (99% de chances de vitória)

(99% de chances de vitória) São José W: 11.00 (9% de chances de vitória)

Palpite para Sampaio W x São José W

Diante do retrospecto, o Sampaio W deve vencer sem dificuldades. Um palpite interessante para apostas seria:

Sampaio W vence por mais de 20 pontos de diferença

Total de pontos acima de 140 na partida

Sampaio W vence todos os quartos

Conclusão

O Sampaio W entra como grande favorito para a partida desta sexta-feira e deve confirmar sua superioridade diante do São José W. O jogo será transmitido ao vivo, e os torcedores podem esperar uma atuação dominante da equipe da casa.

Como assistir ao jogo

Para acompanhar a transmissão ao vivo, basta acessar o ge no horário da partida. O vídeo estará disponível aproximadamente 20 minutos antes do início do jogo.

Será que o Sesi Araraquara segue firme rumo ao tricampeonato ou o Corinthians conseguirá surpreender? Fique ligado na LBF 2025!