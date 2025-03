Maringá x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (28/03)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Maringá x Santo André HOJE (28) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

ADRM Maringá x Santo André pela LBF 2025 nesta sexta-feira

A ADRM Maringá volta às quadras nesta sexta-feira (28), às 19h30, para enfrentar o AD Santo André pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025. A partida será realizada no Ginásio da Associação Recreativa Copel Maringá (Arcom), localizado na Rua Caxambú, 388, Jardim Alvorada.

Ingressos e Expectativa da Torcida

Os ingressos estão à venda pelo site Sympla, com valor de R$ 20 (+ R$ 2,50 de taxa). A expectativa é de casa cheia, já que a torcida local tem apoiado fortemente a equipe maringaense.

Momento das Equipes

A ADRM Maringá busca recuperação na competição após um início de temporada equilibrado. O time comandado por Rafael Oliveira venceu Blumenau por 62 a 58, mas foi derrotado pelo Cerrado por 80 a 75. Com três pontos em dois jogos, a equipe ocupa atualmente a 7ª colocação na tabela.

Já o Santo André tenta sua primeira vitória na LBF 2025. A equipe do técnico Rafael de Souza, o Choco, perdeu para Corinthians (85 a 50), Sampaio Basquete (106 a 63) e Ourinhos/AOBE (73 a 65). Apesar das dificuldades, o time conta com nomes como a pivô Leti Rodrigues, a armadora Isinha e a cubana Ineidis Casanova para buscar a reabilitação.

História e Tradição

O Santo André é o único time presente em todas as edições da LBF e foi campeão da primeira temporada em 2010/2011. Do lado da ADRM Maringá, a equipe tem se consolidado no cenário nacional, vindo de um 2024 vitorioso, com títulos do Campeonato Paranaense, Sul-Brasileiro e Jogos Abertos do Paraná.

Formato da LBF 2025

A competição deste ano conta com 11 equipes:

São Paulo : Unimed Campinas, Santo André, Corinthians

: Unimed Campinas, Santo André, Corinthians Santa Catarina : Blumenau

: Blumenau Rio de Janeiro : Sodiê Mesquita

: Sodiê Mesquita Maranhão : Sampaio Basquete

: Sampaio Basquete Paraná : ADRM Maringá

: ADRM Maringá Distrito Federal : Cerrado Basquete

: Cerrado Basquete São Paulo e Paraná : São José Basketball e Ourinhos Basquete

: São José Basketball e Ourinhos Basquete São Paulo e Rio de Janeiro: Sesi Araraquara

A fase inicial é disputada em turno e returno, e as oito melhores equipes avançam para os playoffs. As quartas de final e semifinais serão decididas em melhor de três jogos, enquanto a grande final terá uma série melhor de cinco partidas.

Homenagem Especial

Uma novidade nesta edição da LBF é o troféu de Melhor Jogadora da Partida, que homenageia Simone Lima, ex-capitã de Santo André e autora da primeira cesta da história da LBF. Simone faleceu em outubro de 2023, aos 44 anos, e sua silhueta estampa o troféu entregue às jogadoras que se destacam em cada partida.

Serviço do Jogo

Jogo : ADRM Maringá x AD Santo André

: ADRM Maringá x AD Santo André Data : Sexta-feira, 28 de março de 2025

: Sexta-feira, 28 de março de 2025 Horário : 19h30

: 19h30 Local : Ginásio da Arcom (Rua Caxambú, 388, Jardim Alvorada, Maringá)

: Ginásio da Arcom (Rua Caxambú, 388, Jardim Alvorada, Maringá) Competição: Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025

Como assistir ao jogo

Para acompanhar a transmissão ao vivo, basta acessar o ge no horário da partida. O vídeo estará disponível aproximadamente 20 minutos antes do início do jogo.

Será que o Sesi Araraquara segue firme rumo ao tricampeonato ou o Corinthians conseguirá surpreender? Fique ligado na LBF 2025!

