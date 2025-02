Coronel Fabiano de Souza reassume o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

O governador Jorginho Mello participou, nesta segunda-feira, 3, da cerimônia de passagem do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). O evento ocorreu no Centro de Ensino da corporação, em Florianópolis, e marcou o retorno do coronel Fabiano de Souza ao posto de comandante-geral.

O governador Jorginho Mello valorizou o trabalho que vem sendo feito na instituição e ressaltou o orgulho que a corporação trás para Santa Catarina:

Fabiano de Souza reassume a liderança da instituição após deixar o cargo de secretário da Proteção e Defesa Civil. Ele já havia comandado o CBMSC entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2024.

O comandante-geral destacou que o objetivo é fazer com que o CBMSC seja a a melhor instituição de bombeiros do Brasil

A solenidade também foi marcada pela entrega de 13 novas viaturas para reforçar a estrutura operacional da corporação. O investimento, superior a R$ 3 milhões, inclui oito caminhonetes, três ambulâncias e duas viaturas administrativas.

Além disso, ocorreu a promoção de 18 militares, sendo quatro oficiais e 14 praças, reconhecendo o desempenho e a dedicação dos profissionais que atuam no Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina.