Equipes do programa “HumanizAção” acolhem 32 pessoas em situação de rua no domingo (2) – Agência de Notícias

Posted on

As aulas nas Escolas e Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024 terão início na próxima quarta-feira (21) para mais de 3 mil crianças. Os professores, porém, iniciaram as atividades nesta quinta-feira (15) com a Jornada Pedagógica. Até o momento, estão matriculadas 3.125 crianças, sendo 2.041 do […]