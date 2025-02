UERR oferece 30 vagas para idosos interessados em oficinas sobre saúde e educação

Fachada Universidade Estadual de Roraima: Divulgação/UERR



A Universidade Estadual de Roraima (UERR) publicou edital para seleção de alunos para a nova turma do Programa Social de Extensão à Pessoa Idosa, com 30 vagas para idosos com 60 anos ou mais.

As inscrições estão abertas a partir desta terça-feira (3), e os interessados podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro, de forma gratuita, pela internet. Devendo, portanto, enviar para o e-mail [email protected] o formulário de inscrição (anexado no edital), devidamente preenchido e assinado. Além, é claro, das cópias digitalizadas do CPF, assim como o documento oficial de identificação (com foto e data de nascimento).

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI/UERR) coordena o Programa. As aulas acontecerão aos sábados, no horário das 08h às 12h, no Campus Boa Vista (situado na Rua Juscelino Kubitscheck, 300, bairro Canarinho).

Qualquer pessoa com 60 anos ou mais pode se candidatar às vagas, independentemente do nível de escolaridade. O Programa Social de Extensão à Pessoa Idosa tem como missão estimular a inserção social, assim como a valorização das experiências de vida dos participantes.

Para isso, serão realizadas ações que estimulem os aspectos psicológicos, sociais, físicos, cognitivos e artísticos. Conforme destaca o reitor Prof. Dr. Cláudio Travassos Delicato “os idosos poderão adquirir e/ou aprofundar seus conhecimentos em áreas de seu interesse, por meio de oficinas, palestras e aulas práticas, em áreas diversas como saúde, arte e línguas”, disse.

