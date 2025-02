PALPITES Monagas x Defensor Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (04/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Monagas x Defensor acontece Hoje (04/02) às 21h30 hs. O mandante da partida Monagas QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Monagas x Defensor – Prévia, escalações e onde assistir

Data: Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Maturín, Venezuela

Competição: Primeira fase da Taça Conmebol Libertadores

Transmissão: ESPN, Star+

Prévia do confronto

Monagas e Defensor se enfrentam nesta terça-feira pelo jogo de ida da primeira fase da Taça Conmebol Libertadores. Ambas as equipes buscam uma vaga na fase seguinte da competição continental e sabem da importância de um bom resultado no jogo de ida.

O Monagas, representante venezuelano, aposta no fator casa para sair na frente. A equipe tem a missão de fazer um bom resultado no Monumental de Maturín antes da partida de volta no Uruguai.

O Defensor, tradicional equipe do futebol uruguaio, chega confiante após uma boa campanha em sua liga nacional. O time comandado por Marcelo Méndez tem jogadores experientes e quer aproveitar a fragilidade defensiva do Monagas para levar um bom resultado para Montevidéu.

Como chegam as equipes

Monagas

Atual campeão venezuelano, busca surpreender na Libertadores.

Joga em casa e tenta fazer valer o mando de campo.

Precisa melhorar ofensivamente para garantir vantagem.

Defensor

Equipe uruguaia com tradição na Libertadores.

Defesa sólida e ataque eficiente são os pontos fortes.

Pode jogar fechado, explorando contra-ataques.

Palpite: Monagas 1-1 Defensor

O Monagas deve impor ritmo no início do jogo, mas o Defensor tem uma equipe bem organizada defensivamente e pode segurar um empate fora de casa. O confronto promete equilíbrio e um duelo tático interessante.

Quem leva a melhor? Deixe seu palpite!

Onde assistir a Libertadores 2025?

Copa Libertadores 2025 será transmitida por diversas plataformas no Brasil, oferecendo aos torcedores múltiplas opções para acompanhar os jogos. As transmissões estarão disponíveis em canais de TV por assinatura, serviços de streaming e plataformas digitais.

ESPN: A emissora detém os direitos de transmissão de partidas da Libertadores, incluindo jogos da fase preliminar e da fase de grupos. Os jogos serão exibidos nos canais ESPN e ESPN4.

Disney+: O serviço de streaming da Disney oferecerá transmissões simultâneas dos jogos exibidos pela ESPN, permitindo que os assinantes acompanhem as partidas ao vivo.

Paramount+: Alguns jogos específicos, especialmente das fases iniciais, serão transmitidos exclusivamente pelo Paramount+. Por exemplo, a partida entre Monagas e Defensor, marcada para 4 de fevereiro de 2025, será exibida nesta plataforma.

YouTube da Conmebol Libertadores: O canal oficial da Conmebol no YouTube frequentemente transmite eventos relacionados à competição, como sorteios e destaques dos jogos. Embora não seja comum a transmissão de partidas completas, é uma fonte útil para conteúdos adicionais. Além dessas opções, é importante verificar a programação da Globo, que tradicionalmente transmite jogos da Libertadores em TV aberta, especialmente aqueles envolvendo equipes brasileiras. O Globoplay, plataforma de streaming da emissora, também pode disponibilizar transmissões ao vivo dos jogos exibidos na TV aberta. Recomenda-se que os torcedores fiquem atentos às programações oficiais das emissoras e plataformas mencionadas, pois os direitos de transmissão podem variar conforme a fase da competição e os acordos estabelecidos.

