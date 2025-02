NOVOS HORÁRIOS DE ÔNIBUS A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA (03/02)

Posted on

6 de dezembro de 2024 17:54 Por: Secom A Prefeitura de Sorocaba realizou, na tarde desta sexta-feira (6), uma reunião com autoridades da Câmara do Comércio do Estado de Utah, nos Estados Unidos, como parte do Pacto de Desenvolvimento Econômico entre Sorocaba e Estados Unidos. O intuito é atrair e viabilizar investimentos externos no município, […]