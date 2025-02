Fevereiro começa com 1.525 vagas de emprego abertas no Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Rio está com 1.525 vagas de emprego abertas. Nesta segunda-feira (03/02), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga a lista de oportunidades em diversos bairros da cidade. No Camorim, por exemplo, há 900 vagas para operador de telemarketing. Não é preciso experiência, mas o candidato deve ter Ensino Médio Completo.

Das vagas abertas, há 524 para pessoas com deficiência. E, para os profissionais que gostam de mídia, há 30 oportunidades: analista de mídia senior (10); especialista de estratégia de mídia paga (10) e coordenador de mídia (10). Para as duas primeiras, não é necessário experiência.

Na lista geral de vagas, há 80 oportunidades para auxiliar de pátio; 60 para auxiliar de carregamento; 50 para balconista de peixaria; 50 para auxiliar de serviços gerais; 50 para auxiliar de cozinha; 50 para pizzaiolo; 35 para fiscal de prevenção de perdas; 20 para analista de marketing, entre muitas outras.

Para os jovens, há oportunidades de estágio para quem está cursando Pedagogia (12); Técnico em Informática (12); Ciências Contábeis (6); Produção Fonográfica (5); Administração (4); Ciência da Computação (4); Marketing (3); Tecnologia da Informação (3); Nutrição (2); Enfermagem (2); Letras/Português/Inglês (2); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Eletrônica (1); Gestão de Recursos Humanos (1); Assistente Contábil (1); Fisioterapia (1); Química/Química Industrial (1); Publicidade (1) e Direito (1).

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

De acordo com Magna Santos, de 55 anos, graças à Central do Trabalhador da Ilha do Governador, ela conseguiu há cerca de um ano se recolocar no mercado. Moradora da Vila Joaniza, ela frequenta o posto da SMTE no Moneró desde 2018.

– Trabalhei por mais de 20 anos no Aeroporto do Galeão. Consegui vaga em uma livraria lá com a ajuda da equipe da Central do Trabalhador. Todas as vezes que procurei o posto, fui bem atendida e consegui vagas de emprego. Aqui no Ilha Plaza, também consegui o trabalho de vendedora graças à Central – revela Magna.