Obras em Dourados e Rio Brilhante impulsionam economia e levam esporte e lazer à população

Melhorar a vida da população e impulsionar a economia local. Estes são alguns benefícios que as obras de infraestrutura urbana em Dourados e Rio Brilhante trazem aos moradores. Os investimentos do Governo do Estado que tem como foco o cidadão e retratam a parceria com os municípios.

Para melhorar a mobilidade urbana e valorizar a região, o Governo do Estado realiza a pavimentação, drenagem e restauração da Rua Prefeito Theofanes, no município de Rio Brilhante. A obra tem R$ 4,2 milhões de investimento e está na fase inicial. É mais uma parceria com a prefeitura por meio do programa “MS Ativo”.

A via urbana é uma das principais da cidade, tendo grande tráfego de veículos ao longo do dia, já que dá acesso a vários bairros e também é uma das saídas do município para rodovia BR-267. O projeto também inclui pistas de caminhada aos moradores, que já estão sendo implantadas.

O motorista José Maria Campos de Souza está acompanhando a obra, que passa em frente à sua casa. Ele destaca que o bairro é um ótimo lugar para se morar, porém, com as melhorias que estão chegando os imóveis vão se valorizar.

“Esta obra vai ser muito boa para os moradores. Com certeza a obra vai valorizar mais nossas casas. Nosso desejo é que a obra continue e fique pronta cada vez mais rápido. Aqui é uma rua que representa a chegada da cidade”, disse ele.

Campos também citou a pista de caminhada que está sendo implantada. “É muito importante para quem gosta de caminhar. Eu inclusive vou me animar para fazer exercício também. Moro nessa rua desde 2002, estive um tempo para fora e retornei de novo. Não pretendo sair daqui”.

Apoio ao comércio

As empresas instaladas ao redor da obra também agradecem os novos investimentos do Estado. Brenda Kellin, gerente de uma academia, que fica na Rua Prefeito Theofanes, ressalta que as melhorias na via podem até trazer mais alunos ao estabelecimento.

“É ótimo esta obra aqui na rua, principalmente para chamar o público. Aqui no bairro não tem muito comércio diferente, então será muito interessante estas melhorias. Tem a implantação da pista de caminhada, onde o aluno já pode vir fazendo o aquecimento antes de chegar na academia”.

Nascida e criada em Rio Brilhante, Brenda trabalha há oito meses na academia, desde quando ela foi inaugurada. “Aqui o bairro é antigo, mas a academia é uma das primeiras, então chamou bastante o pessoal, é bom até para quem mora longe. Esta obra vai trazer mais gente e valorizar a empresa”.

A obra em Rio Brilhante faz parte de uma parceria do Estado com o município, por meio de um convênio firmado no programa “MS Ativo”. O governador Eduardo Riedel tem o compromisso de levar obras de infraestrutura urbana aos 79 municípios do Estado. Gestão municipalista, que pensa no resultado que chega às pessoas.

Mobilidade urbana

Para melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana, a Avenida Coronel Ponciano, em Dourados, está na fase final da sua obra de pavimentação, revitalização, drenagem e implantação de ciclovia. Ela é uma das principais vias da cidade. O investimento chega a R$ 37 milhões do Governo do Estado.

A obra ainda conta com duplicação de um trecho de três quilômetros entre a rodovia BR-163 a Rua Palmeira, além da revitalização que vai da Rua Palmeira até a Avenida Marcelino Pires. O projeto dispõe de nova sinalização viária e novo pavimento de trechos que fazem a diferença aos moradores e comércio local.

“A obra de Coronel Ponciano é um exemplo claro do nosso compromisso em transformar a infraestrutura urbana de Dourados, garantindo mais mobilidade e qualidade de vida para a população. Essa parceria entre o Governo do Estado e Dourados é uma demonstração do propósito do Estado de investir onde as pessoas vivem, promovendo desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e preparando Dourados para o futuro que queremos construir juntos”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

Revitalização

Samuel Fernandes é vendedor e responsável pelas mídias sociais de uma loja de veículos que fica na Coronel Ponciano. Ele acompanhou de perto toda implantação da obra. “O começo (obra) tava difícil, porque de uma hora para outra a avenida que é rápida, parou totalmente, cheia de terra, pessoal trabalhando, ficou difícil o acesso, mas vai ficar melhor do que era. A avenida está ficando bonita, a pista está bem melhor”.

Ele apenas sugere a instalação de alguns radares (velocidade) para evitar acidentes e contribuir com o comércio da região. “Assim o povo não vai passar tão rápido aqui, indo mais devagar vai conseguir notar melhor as opções do comércio, isto seria bem bacana”.

A iniciativa conta com projeto da prefeitura e execução do Estado. Ela vai melhorar a mobilidade de uma avenida que faz a ligação das regiões norte e sul de Dourados. A via conta com comércios em diferentes segmentos, além de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Prefeitura Municipal, Detran e até o DOF (Departamento de Operações da Fronteira).

“A revitalização da Avenida Coronel Ponciano é um marco para Dourados, uma obra que reflete o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população. Essa via, tão estratégica para o tráfego e a mobilidade, está sendo transformada para garantir mais segurança, fluidez e conforto para motoristas e pedestres”, descreveu o vice-governador José Carlos Barbosa.

Campo tradicional

Dentro deste pacote de obras do Estado, o esporte e lazer de Dourados também foi valorizado, principalmente aquele que chega nos bairros, onde os moradores aproveitam durante toda semana. Assim foi pensada a obra de reforma do Campo Zé Tabela, que fica no bairro Jardim dos Estados.

Para conclusão do espaço foi investido R$ 1,36 milhão do Governo do Estado. A obra está na reta final, faltando apenas alguns ajustes e retoques para ser entregue à população. O campo está todo cercado, parquinho revitalizado para as crianças, arquibancada nova e iluminação moderna. Além de pintura geral.

O campo tradicional no bairro é usado pelas crianças e adultos e tem espaço inclusive para caminhada e atividades físicas. “Já moro aqui há mais de 47 anos. O campo aqui era péssimo, agora com esta reforma tem pintura nova, foi cercado e está 100%. Colocaram arquibancada que não tinha, pintura nova, tem plantação de grama, reformaram o parquinho”, afirmou o morador Wilson Viega.

Ele conta que o espaço é muito querido por todos e que agora a expectativa é que seja liberado o quanto antes para ser usado pelos moradores. “O pessoal sempre jogou muita bola aqui neste campo, era direto, de cedo até a noite, as crianças brincando de dia, os adultos a noite. Local é 24 horas cheio de gente. Ele vai ser muito usado, principalmente agora que está bonito, iluminação nova”.

Viega apenas espera que sejam colocados seguranças tanto de dia, como a noite para cuidar o local. “Principalmente por causa do vandalismo e roubo, porque o malandro não quer saber, ele não trabalha, então cuida de dia, para poder roubar de noite. Uma obra desta é muito importante para o bairro. Até eu vou querer bater uma bolinha”.

Assunção Ledesma mora em frente ao campo. Ela já usava o espaço para fazer caminhada e vai voltar as atividades quando ele for entregue. “Estamos na expectativa para entregar, as crianças vêm ali, triste, querendo usar, todo mundo está na espera. Vai ficar ótimo e vou usar bastante, continuar a fazer meu exercício. Uma obra desta melhora o bairro”.

A moradora lembra que antes o campo estava em péssimas condições e muitas vezes devido a iluminação queimada tinha até uso de drogas. “Antes o campo era muito sujo, mas o pessoal usava bastante. Aqui é um bairro bom para se morar e vai ficar melhor”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm (capa: Avenida Coronel Ponciano)

