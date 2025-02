ONDE ASSISTIR Atlético de Madrid x Getafe AO VIVO pela Copa do Rei HOJE (04/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A partida pela Copa do Rei entre Atlético de Madrid x Getafe acontece HOJE (04/02) às 17h30 hs, e as equipes jogam para avançar de fase. A partida será uma das grandes atrações desta rodada da Copa do Rei. Esta é uma competição que lembra, um pouco a Copa do Brasil. O resumo das regras da competição pode ser vista ao final deste artigo. REAL É O MANDANTE DA PARTIDA.

Prévia: Atlético de Madrid x Getafe – Previsão, Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

O Atlético de Madrid buscará garantir uma vaga na semifinal da Copa do Rei ao receber o Getafe no Wanda Metropolitano, nesta terça-feira. A equipe de Diego Simeone chega embalada após uma vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca em La Liga, enquanto o Getafe vem de um empate sem gols contra o Sevilla, mostrando consistência na competição.

Análise da Partida

O Atlético de Madrid vive uma grande temporada, avançando para as oitavas de final da Champions League e ocupando a segunda posição em La Liga, apenas um ponto atrás do líder Real Madrid. A vitória sobre o Mallorca no último sábado consolidou sua boa fase e, no próximo final de semana, a equipe terá um jogo decisivo contra o maior rival, podendo assumir a ponta da tabela.

No entanto, antes do aguardado derbi de Madri, os Colchoneros precisam focar na Copa do Rei, torneio que já venceram 10 vezes – sendo o quarto maior campeão da história, atrás apenas de Real Madrid (20 títulos), Athletic Bilbao (24) e Barcelona (31).

Até aqui, a equipe eliminou Vic, Cacereno, Marbella e Elche no torneio, mas enfrentará seu teste mais difícil contra um Getafe que vem em crescimento e quer surpreender.

O bom momento do Getafe

O Getafe, comandado por José Bordalás, chega para o confronto com uma invencibilidade de seis jogos, incluindo um empate sem gols contra o Sevilla no último sábado. O time ocupa a 14ª posição em La Liga, três pontos acima da zona de rebaixamento, mas apenas quatro pontos atrás do 8º colocado Girona, o que demonstra o equilíbrio da competição.

A equipe tem se destacado recentemente ao segurar o Barcelona e aplicar uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Real Sociedad. Além disso, não perde desde 21 de dezembro e, fora de casa, está invicta desde a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, no dia 15 de dezembro, em um jogo bastante disputado.

Embora nunca tenha vencido a Copa do Rei, o Getafe já chegou a duas finais do torneio (2007 e 2008) e eliminou Manises, Orihuela, Granada e Pontevedra nesta edição.

Historicamente, os Azulones não vencem o Atlético desde novembro de 2011, mas este será o primeiro encontro entre as equipes pela Copa do Rei desde janeiro de 2013, quando empataram sem gols no segundo jogo das oitavas de final, após uma vitória dos Colchoneros por 3 a 0 no primeiro duelo.

Forma das Equipes

🟥 Forma do Atlético de Madrid na Copa do Rei: ✅✅✅✅

🔴 Forma geral do Atlético de Madrid (todas competições): ❌✅➖✅✅✅

🟦 Forma do Getafe na Copa do Rei: ✅✅✅✅

🔵 Forma geral do Getafe (todas competições): ✅✅✅➖✅➖

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone terá um desfalque confirmado para o duelo: Javi Galán, que segue fora por uma lesão no joelho. No entanto, Rodrigo De Paul retorna após cumprir suspensão e deve estar disponível para a partida.

De olho no confronto contra o Real Madrid no próximo fim de semana, Simeone deve promover algumas mudanças na escalação. Jogadores como Juan Musso, José Giménez, Axel Witsel, César Azpilicueta, Ángel Correa, Conor Gallagher e Antoine Griezmann podem