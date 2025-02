São José Wrestling promove treino especial no Teatrão

Nei José Sant’Anna





O São José Wrestling/Atleta Cidadão promoveu um treino especial nesta quinta-feira (30), que reuniu atletas de diferentes cidades para uma experiência de aprendizado e intercâmbio esportivo. O evento, realizado no ginásio do Teatrão, contou com a participação de lutadores do Sesi, Cubatão e Osasco, fortalecendo o desenvolvimento da modalidade na região.

A iniciativa permitiu que os jovens atletas vivenciassem novas dinâmicas de treino, enfrentassem adversários diferentes e ampliassem seus conhecimentos técnicos.

“A realização deste treino especial reforça o compromisso da equipe com o desenvolvimento da modalidade, proporcionando experiências enriquecedoras para todos os participantes”, disse Brenda Aguiar, coordenadora da modalidade do Programa Atleta Cidadão.

O próximo compromisso do São José Wrestling na temporada que se inicia é o treinamento em Cubatão, com as presenças de atletas do Paraguai e Venezuela, no dia 6 de fevereiro.

Já no dia 15 de fevereiro a equipe disputa sua primeira competição no ano, o Brasileiro Interclubes U15 e U23, em Niterói, no Rio, que terá a presença dos atletas das equipes do Atleta Cidadão e do alto rendimento.



