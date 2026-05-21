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No aniversário de Jardim, Governo anuncia obras que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas

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Nos 80 anos de Jardim, a cidade ganhou do Estado novas obras de saneamento e infraestrutura urbana para melhorar a vida do cidadão. A solenidade foi neste sábado (16) e contou com a presença do governador Eduardo Riedel.

“Muito felliz ter vindo aqui, coração cheio de alegria por ver a evolução da cidade. Tudo que fazemos pelo município é com a convicção que fizemos pelo bem-estar da população. Vamos celebrar os 80 anos de Jardim”, disse Riedel.

Um dos pilares da gestão estadual é oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas. Por esta razão são R$ 4 milhões em obras de infraestrutura urbana, com pavimentação e drenagem. Fim da poeira e da lama em época de chuva. Moradias valorizadas por obras que fazem diferença no dia a dia da população.

O governador assinou a homologação (licitação) da obra de asfalto e drenagem no bairro São Francisco, que está prestes a iniciar. Este investimento faz parte do programa MS Ativo, que prevê obras dentro das 79 cidades do Estado. Elas são definidas pelos prefeitos, vereadores e lideranças de cada município. Desta forma atende os anseios de quem está lá na ponta.

Saneamento

O governador aproveitou a agenda para assinar a licitação para obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Jardim, que conta com a ampliação de 840 metros de rede coletora de esgoto, 47 ligações domiciliares de esgoto e uma estação elevatória para atender a Vila Passo Velho.

O investimento chega a R$ 900 mil e visa ampliar a cobertura de saneamento na cidade. O Governo do Estado é uma referência no setor e pode chegar a universalização do serviço em 2018, sendo o primeiro estado do país a conseguir este feito. Isto representa mais saúde e quase vida para população.

O prefeito de Jardim agradeceu e reconheceu a importância da parceria com o Estado para trazer investimentos ao município.

“Os investimentos na cidade são frutos principalmente da parceria com o Governo do Estado. Ao todo são mais de R$ 50 milhões na cidade em diferentes setores”, afirmou o prefeito Juliano da Cunha Miranda.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS
Fotos: Álvaro Rezende/Secom-MS

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