Altos x CRB , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (05/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Altos x CRB é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Altos que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Onde assistir aos jogos desta quinta-feira (23) e desta semana: Futebol em destaque

Confira os detalhes e onde acompanhar os principais jogos de futebol desta quinta-feira (23) e desta semana, com destaque para os campeonatos estaduais e as principais movimentações no futebol brasileiro.

Santos x Palmeiras – Campeonato Paulista 2025

O clássico entre Santos e Palmeiras promete agitar o Campeonato Paulista 2025. O jogo será realizado na quinta-feira (23), e promete muita emoção com as duas equipes em busca da vitória. O Santos, que busca se destacar no torneio, terá um grande desafio pela frente enfrentando um Palmeiras sólido. O horário e onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Vinícius Júnior ultrapassa a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid

Vinícius Júnior continua brilhando na Europa. O atacante brasileiro atingiu a marca de 100 gols pelo Real Madrid, se consolidando como uma das maiores promessas do futebol mundial. Fique de olho nas notícias do futebol europeu, onde Vinícius Júnior segue encantando torcedores e críticos.

Atlético-MG e Cruzeiro não vencem na rodada do Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro 2025 trouxe algumas surpresas nesta rodada. Tanto o Atlético-MG quanto o Cruzeiro não conseguiram vencer suas partidas. O Galo e a Raposa precisam melhorar para garantir suas vagas nas fases decisivas do torneio. Fique atento aos próximos jogos, que prometem ser decisivos para os clubes.

Botafogo e as negociações de reforços

Botafogo está se movimentando no mercado. O clube acertou a contratação de um novo zagueiro, ex-jogador do Ceará, e segue negociando a renovação de contrato com o volante Gregore, que vem se destacando na temporada. Além disso, o time está com novidades quanto à chegada de um atacante colombiano, o que promete fortalecer ainda mais o elenco para os próximos desafios.

Internacional confirma chegada de atacante colombiano

O Internacional também está ativo no mercado de transferências e confirmou a contratação de um atacante colombiano, que chega com a missão de reforçar o time para os próximos desafios, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições. A contratação gerou grande expectativa entre os torcedores.

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste 2025

Nesta quarta-feira (5), dois jogos importantes acontecem pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, também conhecida como Lampions League:

Moto Club x Ferroviário – 21h30 (de Brasília) – Castelão (MA) Altos x CRB – 21h30 (de Brasília) – Albertão (Piauí)

Ambos os jogos terão transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O CRB e o Altos buscam uma vitória importante para avançar na fase de grupos.

Cuca retorna ao Atlético-MG

Após uma temporada afastado, Cuca retorna ao comando do Atlético-MG, sua quarta passagem pelo clube. O técnico, que já conquistou títulos importantes com o Galo, chega para tentar recolocar o time nos trilhos e fortalecer ainda mais a equipe. Fique de olho no impacto dessa mudança para o Atlético-MG nas próximas rodadas.

Essas são apenas algumas das atrações do futebol brasileiro e internacional desta semana. Para mais detalhes sobre os jogos e onde assistir ao vivo, continue acompanhando os canais oficiais dos clubes e da competição.

Histórico da Copa do Nordeste

A competição é um dos torneios regionais mais prestigiados do país e conta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Confira a lista dos maiores campeões da Copa do Nordeste:

🏆 Bahia – 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

🏆 Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

🏆 Ceará – 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

🏆 Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

🏆 Fortaleza – 3 títulos (2019, 2022 e 2024)

🏆 América-RN – 1 título (1998)

🏆 Campinense – 1 título (2013)

🏆 Santa Cruz – 1 título (2016)

🏆 Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

A Copa do Nordeste promete ser emocionante nesta temporada, com clubes brigando pela taça e jogos transmitidos para todo o Brasil. Fique ligado e acompanhe as partidas ao vivo! 🎥⚽

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.