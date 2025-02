Revitalização avança pela Rua 29 de Maio e chega ao centro de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

As obras de revitalização da infraestrutura urbana de Bonito seguem em execução, com os serviços avançando pela Rua 29 de Maio. Iniciadas na Avenida Heron do Couto, as obras continuam em direção ao centro da cidade, abrangendo a Rua Cel. Pilád Rebuá e suas vias adjacentes.

O investimento total é de R$ 9.582.355,81, com recursos do Ministério da Defesa, viabilizados por emenda parlamentar do senador Nelson Trad Filho. A empresa responsável pela execução da obra é a Infra S.A., uma empresa pública federal especializada em infraestrutura, com foco na prestação de serviços de planejamento, estruturação de projetos, engenharia e inovação para o setor de transportes.

O projeto inclui a restauração funcional do pavimento (recapeamento), a construção de uma ciclovia ao longo de toda a extensão da obra, além de arborização e pergolados com bancos e espaços para lazer. As melhorias visam modernizar a infraestrutura viária, proporcionando mais segurança, acessibilidade e conforto para moradores e visitantes.