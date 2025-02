Ceará x CSA , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (05/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Ceará x CSA é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Ceará que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Nesta terça-feira, 5 de fevereiro, o Ceará enfrenta o CSA às 21h30 (horário de Brasília) pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. A partida será realizada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará. Confira as melhores dicas de apostas, onde assistir ao jogo e as possíveis escalações das equipes.

Palpites para Ceará x CSA

Resultado: Empate

Apesar da vantagem do Ceará por jogar em casa, ambos os times vêm de resultados mistos e o equilíbrio é esperado para este confronto.

Ambas as equipes marcam: Sim

Com a média de gols marcados e sofridos nas temporadas, espera-se um jogo aberto com chances de ambos os times balançarem as redes.

Marcar primeiro gol: Ceará

Com um elenco mais forte e a vantagem de atuar em casa, o Ceará tende a sair na frente, como já aconteceu em 5 dos últimos 6 encontros com o CSA.

Retrospecto Recente

Nos últimos confrontos diretos:

05/03/2022: Ceará 1 x 0 CSA (Copa do Nordeste)

31/03/2021: Ceará 2 x 0 CSA (Copa do Nordeste)

22/09/2019: CSA 1 x 0 Ceará (Brasileirão)

28/04/2019: Ceará 4 x 0 CSA (Brasileirão)

20/03/2018: CSA 1 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Últimos 5 Jogos do Ceará

02/02: Ceará 2 x 0 Barbalha (Campeonato Cearense) 29/01: Ceará 1 x 0 Iguatu (Campeonato Cearense) 26/01: Ferroviário 1 x 2 Ceará (Campeonato Cearense) 22/01: Náutico 2 x 1 Ceará (Copa do Nordeste) 18/01: Ceará 1 x 0 CEFAT (Campeonato Cearense)

Últimos 5 Jogos do CSA

01/02: CSA 0 x 0 ASA (Campeonato Alagoano) 29/01: Coruripe 1 x 0 CSA (Campeonato Alagoano) 25/01: CRB 2 x 3 CSA (Campeonato Alagoano) 21/01: CSA 2 x 1 Confiança (Copa do Nordeste) 18/01: CSA 2 x 0 Murici (Campeonato Alagoano)

Onde Assistir Ceará x CSA

O jogo entre Ceará e CSA será transmitido exclusivamente pelo Premiere, canal pay-per-view.

Prováveis Escalações

Ceará : Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Fernando Sobral; Pedro Henrique, Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé.

: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Fernando Sobral; Pedro Henrique, Fernandinho e Aylon. Técnico: Léo Condé. CSA: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Roberto; Vander, Buga, Álvaro e Brayann; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Com essas informações, você pode se preparar para o confronto entre Ceará e CSA e realizar suas apostas com mais segurança.

Histórico da Copa do Nordeste

A competição é um dos torneios regionais mais prestigiados do país e conta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Confira a lista dos maiores campeões da Copa do Nordeste:

🏆 Bahia – 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

🏆 Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

🏆 Ceará – 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

🏆 Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

🏆 Fortaleza – 3 títulos (2019, 2022 e 2024)

🏆 América-RN – 1 título (1998)

🏆 Campinense – 1 título (2013)

🏆 Santa Cruz – 1 título (2016)

🏆 Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

A Copa do Nordeste promete ser emocionante nesta temporada, com clubes brigando pela taça e jogos transmitidos para todo o Brasil. Fique ligado e acompanhe as partidas ao vivo! 🎥⚽

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.