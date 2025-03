Banfield x Argentinos Juniors ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (07/03)

Banfield x Argentinos Juniors: Prévia, Prognóstico e Onde Assistir (07/03/2025)

A bola vai rolar nesta sexta-feira (07/03) para Banfield x Argentinos Juniors, confronto válido pela Abertura do Torneio Betano da Argentina. A partida acontece no Estádio Florencio Sola, com início marcado para as 19h (horário de Brasília). Confira a prévia do jogo, prognóstico e onde assistir ao vivo.

Como chegam as equipes?

Banfield

O Banfield não vive seu melhor momento na temporada. Nos últimos cinco jogos, o time somou três derrotas e dois empates, evidenciando dificuldades ofensivas e defensivas. Na última rodada, ficou no empate sem gols contra o Independiente.

Argentinos Juniors

Já o Argentinos Juniors chega embalado para a partida. Nos últimos cinco confrontos, venceu três e empatou dois. Na rodada passada, superou o Instituto por 2 a 0, demonstrando força ofensiva e consistência defensiva.

Retrospecto recente (H2H)

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Argentinos Juniors leva vantagem:

Argentinos Juniors 1×0 Banfield – 11/11/2024

– 11/11/2024 Argentinos Juniors 4×2 Banfield – 10/02/2024

– 10/02/2024 Banfield 0x1 Argentinos Juniors – 15/09/2023

– 15/09/2023 Banfield 1×0 Argentinos Juniors – 02/07/2023

– 02/07/2023 Banfield 1×1 Argentinos Juniors – 25/07/2022

O Argentinos venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos, o que o coloca como favorito para este jogo.

Possíveis escalações

Banfield (Técnico: Julio César Falcioni)

Provável XI:

Padilla; Coronel, Maciel, Romero, Lozano; Cabrera, Remedi, Álvarez; Bisanz, Milton Giménez, Chávez.

Argentinos Juniors (Técnico: Pablo Guede)

Provável XI:

Jiménez; Villalba, Ávalos, Torrén, Montiel; Moyano, Heredia, Angulo; Verón, Marín, Ávalos.

Prognóstico e Palpite

O Banfield enfrenta dificuldades e não vence há quatro partidas, enquanto o Argentinos Juniors vive um momento mais sólido. Considerando o retrospecto recente e o desempenho das equipes, o Argentinos Juniors aparece como favorito.

🔹 Palpite: Vitória do Argentinos Juniors (2-1).

Odds das Casas de Apostas

Betano: Banfield (3.70) | Empate (2.87) | Argentinos Juniors (2.32)

Banfield (3.70) | Empate (2.87) | Argentinos Juniors (2.32) Bet365: Banfield (3.50) | Empate (3.10) | Argentinos Juniors (2.25)

Banfield (3.50) | Empate (3.10) | Argentinos Juniors (2.25) EstrelaBet: Banfield (3.33) | Empate (2.90) | Argentinos Juniors (2.28)

(Odds podem variar até o momento do jogo)

Onde Assistir Banfield x Argentinos Juniors ao Vivo?

A partida terá transmissão ao vivo no Canal ESPN e Star+.

Fique ligado no Flashscore para acompanhar o livescore, estatísticas e melhores momentos do jogo!