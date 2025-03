Denver Nuggets x Utah Jazz ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (28/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Denver Nuggets x Utah Jazzs hoje, HOJE (28) as 22 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Denver Nuggets x Utah Jazz: Prévia, Livescore e Onde Assistir (29/03/2025)

O confronto entre Denver Nuggets e Utah Jazz promete agitar a rodada da NBA neste sábado, 29 de março de 2025. A bola sobe às 22h (horário de Brasília), em um duelo entre equipes com campanhas distintas na temporada.

Situação das Equipes

Denver Nuggets

O atual campeão da NBA segue como um dos favoritos ao título, liderado por Nikola Jokić e Jamal Murray. O time vem oscilando nas últimas partidas, com três derrotas nos últimos cinco jogos. No entanto, a equipe mostrou força ao vencer o Milwaukee Bucks por 127 a 117 na última rodada.

Últimos jogos do Denver Nuggets:

✅ Denver Nuggets 127×117 Milwaukee Bucks

❌ Denver Nuggets 119×129 Chicago Bulls

✅ Houston Rockets 111×116 Denver Nuggets

❌ Portland Trail Blazers 128×109 Denver Nuggets

❌ Los Angeles Lakers 120×108 Denver Nuggets

Utah Jazz

Já o Utah Jazz enfrenta um momento delicado, vindo de quatro derrotas seguidas e ocupando a parte inferior da tabela. A equipe, que já teve um dos melhores ataques da liga, agora luta para reencontrar o caminho das vitórias. Na última partida, foi atropelado pelo Memphis Grizzlies, perdendo por 140 a 103.

Últimos jogos do Utah Jazz:

❌ Utah Jazz 103×140 Memphis Grizzlies

❌ Utah Jazz 91×120 Cleveland Cavaliers

❌ Utah Jazz 99×121 Boston Celtics

✅ Utah Jazz 128×112 Washington Wizards

❌ Utah Jazz 97×111 Chicago Bulls

Retrospecto Recente (H2H – Confronto Direto)

O Denver Nuggets tem levado vantagem nos últimos duelos contra o Utah Jazz. Nos três encontros da temporada 2024/25, a equipe de Jokić venceu todos:

30/12/2024 – Utah Jazz 121×132 Denver Nuggets

– Utah Jazz 121×132 Denver Nuggets 27/11/2024 – Utah Jazz 103×122 Denver Nuggets

– Utah Jazz 103×122 Denver Nuggets 02/11/2024 – Denver Nuggets 129×103 Utah Jazz

O histórico recente aponta para um favoritismo dos Nuggets, que têm um time mais sólido e estão brigando por melhores posições na classificação da NBA.

Odds das Casas de Apostas

As casas de apostas colocam o Denver Nuggets como franco favorito para este confronto:

Betano.br 🏀 Vitória do Denver Nuggets: 1.14 🏀 Vitória do Utah Jazz: 5.20



Onde Assistir Denver Nuggets x Utah Jazz Ao Vivo?

A partida será transmitida ao vivo por serviços de streaming e canais especializados em esportes. Confira algumas opções para assistir:

NBA League Pass (Streaming oficial da NBA)

(Streaming oficial da NBA) ESPN (Transmissão para assinantes)

(Transmissão para assinantes) Star+ (Plataforma de streaming da Disney)

(Plataforma de streaming da Disney) Bet365 (Streaming para apostadores com saldo na conta)

Palpite e Prognóstico

Levando em conta o desempenho recente das equipes e o fator casa, o Denver Nuggets chega como o grande favorito. O Utah Jazz tem uma defesa frágil e vem sofrendo derrotas expressivas. Com isso, o palpite é:

✅ Vitória do Denver Nuggets por mais de 10 pontos de diferença.

Outras apostas recomendadas:

🔥 Mais de 220.5 pontos na partida

🎯 Nikola Jokić com um duplo-duplo

🏀 Jamal Murray marcando mais de 20 pontos

O jogo promete muitas emoções, e você pode acompanhar o livescore ao vivo e todas as atualizações em tempo real!