Inscrições para o Preparatório Municipal de Nova Iguaçu terminam nesta sexta-feira (28)

O prazo para inscrição no Preparatório Municipal de Nova Iguaçu termina nesta sexta-feira (28). Os interessados devem preencher um formulário online para se candidatar. São oferecidas 160 vagas, sendo 80 para o curso de pré-vestibular e 80 para o curso de pré-técnico. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação e tem o objetivo de preparar os alunos para o ingresso nos ensinos superior, médio técnico ou militar.

Podem se inscrever estudantes da rede pública, bolsistas de instituições privadas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. As aulas começarão em abril e ocorrerão aos sábados, das 7h30 às 17h, na Escola Municipal Monteiro Lobato.

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar ou certificado de conclusão e um documento que comprove a vulnerabilidade social, como o CadÚnico ou declaração de composição familiar. A lista final dos aprovados será divulgada no dia 31 de março. As inscrições podem ser feitas através do link: bit.ly/4c3NKZ4

Seleção de monitores

O Preparatório Municipal também está selecionando estudantes universitários para atuar como monitores nas disciplinas oferecidas. O processo seletivo, realizado por meio de análise de títulos, divulgará o resultado nesta quarta-feira (26).

Serão selecionados 21 monitores nas áreas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Redação e Sociologia. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 400 e prestarão apoio aos alunos do preparatório.

A lista dos selecionados será publicada no edital de chamamento público no Diário Oficial desta quarta-feira (26) e também estará disponível no site da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/preparatorionovaiguacu