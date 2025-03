Escola Estadual Vanda da Silva Pinto celebra aniversário com gincana especial

A Escola Estadual Professora Vanda da Silva Pinto comemora, nesta sexta-feira, 28, 26 anos de história com sua tradicional Gincana de Aniversário. O evento, que ocorrerá nos turnos matutino e vespertino, tem como objetivo promover a integração entre alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Com início no dia 8 de março, a Gincana de Aniversário será encerrada nesta sexta-feira com diversas provas e desafios. As atividades acontecerão das 8h às 12h e das 14h às 18h, com a participação ativa dos alunos e o incentivo ao trabalho em equipe e ao espírito esportivo.

A gestora da escola, professora Irene Araújo, destacou a importância do evento para a comunidade escolar: “A escola é um espaço de aprendizado e troca de conhecimentos. Comemorar o aniversário da escola é reconhecer a valorização de todos que fazem parte desse coletivo potente. Queremos que os próximos anos sejam ainda mais prósperos e cheios de vitórias.”

A programação inclui a abertura oficial com o Hino Nacional, uma homenagem dos alunos da 3ª série do Ensino Médio à escola e o início das provas da gincana, que visam estimular o trabalho em equipe e o conhecimento.

Além disso, a professora Irene expressou seu agradecimento:

“Queremos agradecer ao nosso governador e ao secretário Mikael pelo compromisso com a educação, garantindo merenda de qualidade e infraestrutura adequada. Agradecemos também aos nossos professores, assistentes, merendeiras, porteiros e todos os funcionários que fazem da Escola Vanda Pinto um espaço de excelência.”

A ESCOLA

Criada pelo Decreto 3385-E, de 8 de março de 1999, a Escola Estadual Vanda da Silva Pinto é uma referência no Ensino Médio em Roraima. Com um total de 1.100 alunos e uma equipe de 131 servidores, entre professores e funcionários de apoio, a instituição tem se destacado pela qualidade do ensino e pelo compromisso com a educação.

Além da tradicional Gincana de Aniversário, a escola também realiza outros grandes projetos que incentivam a participação dos alunos, como o ‘Gincanatal’, o ‘Louvorzão da Vandinha’ e a ‘Copa Vandinha’.

A Escola Estadual Vanda da Silva Pinto está localizada na Rua Stevam Pereira da Costa, 1.721, no bairro Santa Luzia.

