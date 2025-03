Artigos do Governo de Roraima são aprovados para primeiro congresso nacional do Conseplan

Cinco artigos científicos elaborados por servidores do Governo de Roraima foram aprovados para apresentação no 1º Congresso do Conseplan (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento), que acontecerá de 6 a 8 de maio deste ano em Brasília (DF).

A Seplan (Secretaria de Planejamento e Orçamento) obteve a aprovação de três artigos, enquanto a Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) aprovou dois documentos. Os temas vão desde a análise de reformas tributárias, impactos da imigração em Roraima a indicadores de sustentabilidade, gestão pública e o ZEE-RR (Zoneamento Ecológico-Econômico) no Estado.

O Congresso do Conseplan é promovido em parceria com o GDF (Governo do Distrito Federal) e o MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). O tema central desta edição será “Reconstrução do Planejamento Nacional” e promete ser o maior e mais importante evento do setor, com expectativa de reunir 1.500 participantes entre gestores públicos, especialistas, pesquisadores e estudantes de todo o País.

O secretário da Seplan, Rafael Fraia, expressou entusiasmo pela participação do Governo do Estado no evento.

“É uma grande honra ver o trabalho de nossa equipe ser reconhecido em um congresso de tamanha importância. Os temas abordados nos artigos aprovados são de relevância estratégica para a gestão pública e para o desenvolvimento de Roraima e de todo o País. Estamos confiantes de que as discussões que surgirão a partir desses estudos trarão contribuições significativas para o planejamento e a gestão pública no Brasil”, destacou.

Seplan e Seadi vão apresentar artigos sobre estudos fiscais, impactos da imigração e Zoneamento de Roraima

Um dos artigos aprovados da Seplan é “Lições das Reformas Tributárias Abandonadas: caminhos para uma política fiscal eficiente”. O trabalho, de autoria da analista de Planejamento e Orçamento, Jádila Andressa, discute propostas de reforma tributária e seus impactos na eficiência fiscal, trazendo uma análise detalhada das reformas que foram abandonadas ao longo do tempo e as lições que podem ser aplicadas para melhorar a política fiscal.

A Seplan também apresentará o artigo “Migração Venezuelana e Impactos Orçamentários em Roraima: Análise da Realocação de Recursos no Período Pós-2015”, documento que analisa os efeitos financeiros da migração venezuelana em Roraima e as medidas adotadas para a realocação de recursos durante e após o aumento do fluxo migratório. O artigo destaca o impacto financeiro e as soluções encontradas para gerenciar os custos sociais dessa situação.

“Este congresso é uma oportunidade única para discutir questões cruciais para a melhoria das políticas públicas. Acredito que o nosso trabalho sobre a imigração venezuelana poderá gerar reflexões importantes para gestores públicos em todo o país”, frisou Jádila.

A Seplan apresenta ainda o estudo “Investimento Público e Qualidade Educacional: mensurando a eficiência municipal no Brasil”, que investiga a relação entre investimentos públicos e a qualidade da educação nos municípios brasileiros, abordando como o uso eficiente de recursos pode influenciar os resultados educacionais no nível local.

A CZEE-RR (Coordenação de Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima) da Seadi teve dois artigos aprovados para a Conseplan. Um deles é o estudo “Indicadores de Sustentabilidade e Gestão Pública: A Implementação do Índice de Sustentabilidade para Municípios como Ferramenta de Desenvolvimento Sustentável”, além de “Planejamento e Orçamento: Limites e Potencialidades para o Zoneamento Ecológico-Econômico”.

De acordo com a coordenadora do ZEE-RR, Cintia Castro, os artigos realçam a importância dessa política de ordenamento. “Os zoneamentos são instrumentos estratégicos de planejamento e balizadores para a formulação e implementação de políticas públicas”, explicou.

