Policiais civis participam de curso de atualização e aperfeiçoamento em tiro

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) está promovendo uma capacitação continuada de aperfeiçoamento em tiro voltada exclusivamente para policiais civis. Nesta sexta-feira, 25, cerca de dez policiais concluíram mais uma edição do curso, realizada no estande de tiro da Instituição. A capacitação tem como objetivo manter o efetivo sempre preparado, com novas técnicas e práticas voltadas ao uso do armamento em situações cotidianas da atividade policial.

Ao todo, 90 policiais civis estão matriculados no curso, que foi dividido em nove turmas, com aulas programadas para os meses de março, abril, maio, junho e julho deste ano. As próximas datas previstas para a realização das turmas são: 2 de maio (4ª turma), 30 de maio (5ª turma), 6 de junho (6ª turma), 27 de junho (7ª turma), 4 de julho (8ª turma) e 25 de julho (9ª turma). A formação integra o Programa de Capacitação Continuada da Instituição, coordenado pelo Nupen (Núcleo de Pesquisa e Ensino).

De acordo com o instrutor de tiro da Instituição, Francisco Mota, os participantes puderam aprimorar suas técnicas e reforçar a importância do manuseio eficaz e seguro do armamento.

“Esse preparo tem como finalidade garantir exatidão no uso da arma. A arma é um EPI do policial, um equipamento de segurança. Portanto, o curso proporciona a atualização necessária para que o policial esteja sempre preparado e habituado ao uso do armamento, utilizando-o com segurança e precisão”, destacou Mota.

Para o delegado de Polícia Jean Daniel, lotado na Delegacia Geral de Homicídios e participante da capacitação, o bom preparo e o domínio no uso do armamento são fundamentais, especialmente diante das diversas situações enfrentadas na rotina policial.

“O treinamento com armamento, ou seja, o conhecimento técnico e prático é essencial na atividade policial, pois trata-se de um instrumento que pode ser necessário a qualquer momento. Com as instruções adequadas, é possível evitar acidentes, incidentes ou outras situações indesejadas”, concluiu.

