Faperr divulga resultado de chamada pública com mais de R$800 mil investidos em ciência, tecnologia e inovação

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) divulgou o resultado final da chamada pública “Mais Eventos, Mais Ciência”, um importante passo para a promoção da divulgação científica no estado. Ao todo, 21 eventos serão realizados até ao longo de 2025, com foco em ciência, tecnologia e inovação.

A iniciativa é inédita em Roraima e representa a primeira chamada pública voltada exclusivamente ao apoio de eventos científicos e tecnológicos. Serão mais de R$ 800 mil investidos, envolvendo universidades, instituições públicas e centros de pesquisa.

Instituições contempladas

Com um investimento que ultrapassa R$ 345 mil, a UFRR (Universidade Federal de Roraima) se destacou ao ter oito eventos aprovados, incluindo um internacional, três nacionais e quatro regionais/ locais. A UERR (Universidade Estadual de Roraima) também teve oito projetos selecionados, dois nacionais e seis regionais ou locais, totalizando mais de R$ 230 mil em recursos.

A chamada também contempla instituições como o TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima), o Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima), o IERR (Instituto de Educação de Roraima), o IFRR (Instituto Federal de Roraima) e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), com projetos nacionais e regionais que somam mais R$ 226 mil em investimentos.

Fortalecimento do ecossistema científico

Segundo o diretor técnico da Faperr, Wender Silva, os eventos irão fortalecer o intercâmbio entre pesquisadores e a colaboração entre as instituições, “Essa chamada fortalece o ecossistema de ciência e tecnologia em Roraima. Os eventos vão tratar de temas importantes e estratégicos para o estado, promovendo a participação da comunidade acadêmica e da sociedade civil.”

