Prefeitura de Sorocaba promove blitz de controle de ruído de motocicletas na Rua Atanázio Soares – Agência de Notícias

Fotos: Sema

A Prefeitura de Sorocaba realizou operação integrada, na manhã desta quinta-feira (12), para coibir o ruído abusivo emitido por escapamento de motocicletas. A ação ocorreu na Rua Atanázio Soares com a Rua Maria Cezarina da Costa, na Zona Norte da cidade. Ao todo, foram 12 autuações emitidas, sendo duas por infração ambiental. Além disso, uma motocicleta foi apreendida devido a irregularidades.

Essa iniciativa ocorre periodicamente e é promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Guarda Civil Municipal (GCM), ligada à Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), com o intuito de coibir a poluição sonora causada pelos escapamentos desregulados de motocicletas, o que gera incômodo e potenciais danos à saúde da população, como estresse, cansaço, dor de cabeça, dentre outros.

Os profissionais da Sema avaliaram seis motos e emitiu duas autuações ambientais, após avaliação com o uso do equipamento sonômetro, no valor de R$ 3.247,37 (Lei Municipal nº 11.367/2016), cada. Já os agentes de trânsito da Semob e da GCM emitiram dez multas, por irregularidades com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além da apreensão.

O Município disponibiliza, de forma permanente, pesquisa on-line para identificar as principais vias com maior incidência desse tipo de poluição sonora. Os locais são repassados às autoridades de segurança, para planejamento das próximas ações integradas. Para participar da pesquisa, basta acessar o formulário no link: https://tinyurl.com/pesquisaruidomotocicleta.