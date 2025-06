Polícia Civil apreende 80 itens eletrônicos ao cumprir mandado em loja suspeita de revender aparelhos roubados

Policiais civis em diligências – Foto: Polícia Civil de Roraima



A PCRR (Polícia Civil de Roraima) apreendeu 80 itens eletrônicos, incluindo celulares, tablets, placas e componentes. Dentro das ações desenvolvidas ao longo dessa semana, policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma loja de assistência técnica, suspeita de ser ponto de revendas de aparelhos oriundos de roubos e furtos. Toda ação ocorreu no bairro Asa Branca, zona oeste de Boa Vista.

A apreensão é resultado de diligências comandadas pelo 4º DP (Distrito Policial).

De acordo com as informações, prestadas pelo delegado do 4ºDP, Guilherme Peres, as investigações tiveram início após uma denúncia de um roubo de aparelho celular ocorrido em dezembro de 2024.

“Recebemos uma denúncia de roubo de um celular que ocorreu em dezembro do ano passado, onde a vítima teria sido abordada por sete homens, ocasião que levaram o seu telefone celular e uma arma de pressão. Após a denúncia, realizamos diligências e identificamos que em uma assistência técnica estavam sendo revendidos aparelhos roubados ou furtados”, disse o delegado.

Com o levantamento de todos os detalhes da ação, o delegado representou pelo mandado de busca e apreensão no estabelecimento. A 1ª Vara Criminal então deferiu o pedido.

“A maioria desses aparelhos estavam sem identificação de origem ou com sinais de irregularidade, como ausência de número de IMEI, por exemplo. Um dos aparelhos estava com restrição por furto/roubo”, relatou.

Polícia ouviu quatro pessoas durante as diligências

Ainda conforme o delegado, a Polícia Civil ouviu quatro pessoas durante diligências, incluindo o proprietário da loja e funcionários. Eles negaram envolvimento com qualquer conduta criminosa.

Todo o material apreendido permanece sob custódia do Distrito Policial que enviará para perícia técnica. Assim a perícia irá analisar as identificações de vínculos com boletins de ocorrência de furto, roubo ou receptação.

Por fim, Guilherme Peres ressaltou ainda a Civil irá intensificar ações semelhantes com objetivo de fiscalizar e coibir a prática do crime de receptação qualificada.

“A Polícia Civil está atuando de forma rigorosa não apenas para responsabilizar os autores diretos dos furtos e roubos, mas, principalmente, para combater a atuação dos receptadores, que alimentam essa cadeia criminosa. Novas ações serão realizadas com esse foco, em diversos pontos da cidade”.

