Mato Grosso do Sul sediará evento para debater Estratégia Brasil 2050 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Na próxima quarta-feira (18), das 9h30 às 12h, a Câmara Municipal de Campo Grande receberá o fórum participativo ‘Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050’. O evento reunirá representantes do Governo, setor privado, sociedade civil e academia para discutir os desafios e oportunidades do desenvolvimento nacional para as próximas décadas.

O evento faz parte da iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Planejamento (Seplan/MPO), em parceria com as Secretarias Estaduais de Planejamento e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan).

A proposta busca envolver diversos setores na formulação da Estratégia Brasil 2050 (EB 2050), um referencial de longo prazo para orientar o crescimento sustentável do país.

A EB 2050 tem como objetivos a redução das desigualdades sociais e regionais, o enfrentamento das mudanças climáticas e a preparação para a transição demográfica. Além disso, pretende estimular investimentos, aumentar a competitividade e fortalecer a produtividade nacional.

O plano busca integrar políticas públicas e alinhar ações governamentais, proporcionando maior previsibilidade para o desenvolvimento.

A construção da estratégia se dá por meio de fóruns participativos realizados em diversas capitais do país, promovendo o engajamento de autoridades e da sociedade na elaboração de diretrizes para o futuro do Brasil.

Além dos debates, a Consulta Pública ‘Que Brasil queremos nos próximos 25 anos?’ segue aberta no portal Brasil Participativo: brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/participabrasil2050/f/609, permitindo que cidadãos expressem suas expectativas e sugestões sobre o futuro do país.

A participação é gratuita e aberta ao público. Inscreva-se pelo link: www.sympla.com.br/evento/dialogos-para-construcao-da-estrategia-brasil-2050-ms/2915298

Participação de autoridades e especialistas

Estão confirmadas presenças de autoridades como o Governador Eduardo Riedel, a Ministra do Planejamento Simone Tebet, a Secretária Nacional de Planejamento Virgínia de Ângelis, além de representantes do Tribunal de Contas, Congresso Nacional, Prefeitura de Campo Grande, OAB/MS, Alems, Assomasul e lideranças municipais.

O painel técnico contará com especialistas como Sergio Marcolino Longen (Fiems), Marcelo Bertoni (Famasul), Edison Ferreira de Araújo (Fecomércio/MS), Camila Celeste Ítavo (UFMS), Elaine Borges Monteiro Cassiano (IFMS), além de representantes de entidades como Unicef e a Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani/MS.

O fórum representa uma oportunidade para fomentar debates essenciais sobre o futuro do país e construir soluções estratégicas para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Serviço:

Informações: imprensa@secom.ms.gov.br

Renata Brum, Comunicação Segem

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo