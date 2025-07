Licitação internacional do SES Barra Velha avança para nova fase

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) concluiu nesta quarta-feira, 9, a primeira etapa da licitação internacional para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Bairro Itajuba, em Barra Velha. A sessão pública de abertura dos envelopes aconteceu no auditório da Matriz, em Florianópolis, e contou com a participação de seis licitantes brasileiras (4 consórcios e 2 empresas isoladas), das quais cinco foram classificadas para a sequência do processo.

Na segunda-feira, 14, inicia a fase de negociação, que avaliará as condições comerciais e orçamentárias apresentadas conforme os critérios estabelecidos em edital. Nesta etapa ocorrerá a negociação de preços com a empresa classificada em primeiro lugar. Se tudo ocorrer dentro do cronograma, a fase de habilitação, voltada à análise dos documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômica financeira e qualificação técnica, está prevista para o dia 18 de julho. Mesmo sendo uma licitação internacional, todas as proponentes habilitadas são empresas brasileiras. O investimento estimado para a obra licitada é de R$ 90 milhões, com financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI). A obra prevê a construção de 52 quilômetros de rede coletora, cinco Estações Elevatórias de Efluentes e uma Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 50 litros por segundo, beneficiando inicialmente, 5.921 moradores, com capacidade para atender até 10.794 pessoas.

“A obra representa um avanço fundamental para o saneamento básico na região. Esse é um investimento estratégico, que trará ganhos diretos à saúde pública e ao meio ambiente, além de apoiar o crescimento urbano ordenado de Barra Velha. A previsão é de que no segundo semestre de 2027 parte do sistema já esteja operando com a conclusão total do SES até 2028”, explica o gerente de projetos da CASAN, Felipe Leite.

A licitação segue em andamento conforme cronograma e normas previstas em edital. Os interessados em acompanhar o processo podem acessar o site.

Confira a classificação das empresas participantes: