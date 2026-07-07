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Sejusp acompanha in loco operação de segurança da COP15 em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Na manhã de quinta-feira (26), o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, realizou uma visita técnica à 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15/CMS), realizada nas dependências do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

O objetivo da agenda foi acompanhar de perto a atuação das forças de segurança, bem como verificar a estrutura montada para a realização do evento. Videira esteve acompanhado do presidente da COP15, João Paulo Capobianco, da secretária-executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Anna Flávia de Senna Franco, e da Subsecretária de Planejamento e Administração do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Ana Beatriz Oliveira. Durante a visita, o titular da Sejusp percorreu todos os ambientes do evento, observando o funcionamento das atividades e o trabalho integrado das equipes envolvidas.





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desempenha papel fundamental no planejamento e na execução das ações de vigilância, policiamento e fiscalização durante a COP15. O objetivo é garantir um ambiente seguro, pacífico e organizado para o desenvolvimento das atividades da conferência, que reúne delegações nacionais e internacionais.

Para isso, foi elaborado um plano integrado de segurança, envolvendo órgãos das esferas federal, estadual e municipal. O planejamento teve início em julho de 2025 e incluiu a criação de um grupo de trabalho formalizado por meio de resolução publicada pela Sejusp, assegurando a atuação coordenada entre as instituições. As ações integradas contam com a participação das forças estaduais, além de órgãos federais e municipais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Metropolitana e o Exército Brasileiro.

Também acompanharam a visita técnica o coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança da COP15, Luiz Alexandre Gomes da Silva; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Frederico Reis Pouso Salas; o delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio; o diretor de Operações da Polícia Militar, coronel Wellington Klimpel; e o coronel QOBM Fernando de Almeida Carminati.

Comunicação Sejusp
Fotos: Max Arantes/Casa Civil

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