Governo realiza formatura de professores e fortalece a educação em Uiramutã

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), realizou nessa quinta-feira, 26, a formatura de 65 professores do Curso Magistério Indígena Amooko Lisantan, destinado a docentes das etnias Ingarikó, Patamona e Macuxi.

Realizada na região da Serra do Sol, em Uiramutã, a cerimônia contou com apresentações culturais, discurso de autoridades e entrega de certificados aos participantes. A formação dos novos profissionais foi possível graças ao envio de uma equipe do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima).

“Nós estamos nesse momento entregando para essa comunidade 65 professores. O Governo do Estado, através do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima, tem tido uma atuação muito forte nos magistérios indígenas, garantindo dessa maneira a identidade, a cultura e o fortalecimento das línguas indígenas por meio da formação dos professores”, destacou a diretora do Ceforr, Stela Damas.

O Curso

Iniciado em 30 de outubro de 2023, o Curso Magistério Indígena Amooko Lisantan teve duração de 1.500 horas, divididas em quatro etapas de formação. O encerramento das atividades ocorreu no dia 15 de dezembro de 2025 e cada uma das etapas contou com 15 a 20 dias de aulas em horário integral.

A fim de facilitar o acesso dos professores da região das serras, as aulas foram ministradas na comunidade indígena Monte Moriá no Uiramutã. Os formadores do Ceforr se deslocaram até a localidade para ministrar as aulas.

Esta é a segunda turma de professores formados no Curso Amooko Lisantan. A primeira, com 30 docentes, foi formada em junho de 2022.

Rosimeire da Silva, professora da etnia Macuxi, é uma das formandas. Ela disse que em meio às dificuldades, recebeu apoio para não desistir da formação.

“Fico muito feliz por ter familiares que me ajudaram durante o meu estudo, e os professores do Ceforr que estiveram me incentivando quando eu pensei em desistir, nos momentos de dificuldade. Hoje me sinto muito feliz e grata a Deus e a minha família por estar presente na minha formatura”, afirmou.

A formação fortalece o ensino nas comunidades indígenas, uma vez que os professores recebem capacitação para melhorar as práticas pedagógicas, respeitando as suas especificidades, culturas e costumes.

A ação integra as políticas públicas executadas pelo Governo de Roraima que buscam garantir a oferta de uma educação específica e diferenciada aos povos originários, cumprindo o estabelecido na legislação vigente.

“Viemos aqui para prestigiar a formatura de 65 estudantes do magistério Amooko Lisanta e agradecemos ao Governo do Estado, à Secretaria de Educação pela bela formatura realizada nessa região”, pontuou Jane Alice Manduca, diretora do Departamento de Educação Escolar Indígena da Seed.

Sobre o Ceforr

O Ceforr é responsável por articular e executar políticas de formação inicial e continuada na rede estadual de ensino. Com a sua sede recentemente reformada e equipada no bairro Calungá, promove formação ao longo de todo o ano para profissionais indígenas e não indígenas.

Atualmente atende 400 estudantes nos cinco cursos de magistério voltados para a Educação Escolar Indígena: Magistério Indígena Amooko Lisantan – para os povos Ingarikó, Macuxi (das serras) e Patamona (formando 65 cursistas); Magistério Indígena Tamikan – diversas etnias (atualmente com 150 alunos).

Magistério Indígena Tamarai possui diversas etnias, mas somente para falantes de língua indígena (atualmente com 110 cursistas); Magistério Indígena Yarapiari, para o povo Yanomami (do território Yanomami, atualmente com 45 cursistas da etnia Ninan); Magistério Indígena Yadewwanaadi é voltado para o povo Yekuana (30 cursistas).

De acordo com dados do Censo Escolar, a rede estadual de ensino possui 370 escolas e destas, 251 são indígenas com 19.258 estudantes matriculados.

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