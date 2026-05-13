Polícia Civil encerra primeira semana com palestras em três municípios e 857 alunos atendidos em Roraima

Ação oportunizou levar conhecimento sobre canais de denúncia, formas de violência e mecanismos de proteção

Após percorrer três unidades de ensino nos municípios de Iracema, Bonfim e Boa Vista, a PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), encerrou, na tarde desta sexta-feira, 08, a primeira semana de ações educativas da Operação Caminhos Seguros, alcançando 857 crianças e adolescentes em Roraima.

A programação foi desenvolvida em duas escolas no interior do Estado e uma na Capital, levando informação, prevenção e orientação sobre violência física, psicológica e sexual, abuso, exploração e canais seguros de denúncia.

A última ação da semana ocorreu na tarde de sexta-feira, na Escola Estadual São José, em Boa Vista, onde 187 alunos do 8º e 9º ano participaram da palestra educativa promovida pela equipe da DPCA.

Ao longo da semana, as ações também contemplaram a Escola Estadual Militarizada Dom Pedro II, em Iracema, com atendimento a cerca de 200 estudantes, e a Escola Militarizada Aldebaro José Alcântara, em Bonfim, onde aproximadamente 470 crianças e adolescentes participaram das atividades, consolidando um alcance expressivo em diferentes regiões do Estado.

Coordenada nacionalmente pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), a Operação Caminhos Seguros reúne ações repressivas e preventivas em todo o país, com foco na proteção integral de crianças e adolescentes.

Segundo o delegado titular da DPCA, Matheus Rezende, o balanço da primeira semana de mobilização é altamente positivo.

“A Operação Caminhos Seguros é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo fortalecer o combate aos crimes contra crianças e adolescentes. As palestras realizadas foram extremamente positivas. Tivemos resultados expressivos em relatos de violência, esclarecimento de dúvidas e fortalecimento da informação para esse grupo vulnerável”, destacou.

Ele acrescentou que a ação oportunizou levar conhecimento sobre canais de denúncia, formas de violência e mecanismos de proteção. “A avaliação é extremamente positiva, pois as escolas têm nos recebido muito bem, fortalecendo a relação de confiança entre a Polícia Civil e a comunidade”, complementou.

A orientadora educacional da Escola Estadual São José, Thais Viviane, ressaltou a importância da parceria entre a instituição de ensino e a Polícia Civil dentro das ações do Maio Laranja.

“Nós temos projetos permanentes dentro da escola e, neste mês, estamos reforçando ações voltadas ao Maio Laranja. Com a parceria da Polícia Civil, esse trabalho se fortalece ainda mais, trazendo informação, prevenção e fazendo com que nossos alunos se sintam mais seguros”, afirmou.

Operação Caminhos Seguros

A Operação Caminhos Seguros é coordenada em Roraima pela Sesp (Secretaria de Segurança Pública), sob a condução da secretária Eliane Gonçalves e segue no Estado com ações integradas de prevenção, sensibilização e repressão, mobilizando forças de segurança e instituições de proteção social no combate a crimes praticados contra crianças e adolescentes.

No âmbito da Polícia Civil, a DPCA coordena as atividades educativas e investigativas, reforçando o compromisso institucional com a proteção integral da infância e juventude.

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