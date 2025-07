Tradições do Norte e danças do Boi-Bumbá tomam conta do São João no Parque Anauá

O São João no Parque Anauá segue reunindo tradição, arte e alegria. Na noite deste sábado, 26, penúltimo dia da festa, o palco Anarriê foi tomado por cores, sons e movimentos dos grupos folclóricos que encantaram o público com apresentações que celebram a riqueza cultural de Roraima.

Promovido pelo Governo de Roraima, em parceria e com recursos do Ministério do Turismo, o evento vai além das apresentações de quadrilhas juninas e se atenta em promover a diversidade cultural e valorização dos artistas locais na programação.

Com cocares, cores vibrantes e profundo respeito pelas raízes amazônicas, os grupos Síntese, Encontro de Raças e Tribo Waiká trouxeram a energia do Boi-Bumbá para o Arraial da Família Roraimense.

“A programação folclórica demonstra a preocupação do Governo de Roraima com a cultura de forma ampla. O São João de 2025 não se limita a shows e quadrilhas juninas. Ele abre espaço para as mais variadas expressões culturais, promovendo diversidade para toda a população”, destacou o diretor de Promoção Cultural da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), Igor Briglia.

Grupos promovem folclore amazônico para público no arraial

A secretária executiva Marineusa Leite, que acompanhou as apresentações, ressaltou a importância da valorização da cultura regional. Maranhense de origem, ela vive em Roraima há mais de três décadas.

“Faz parte da nossa identidade a cultura amazônica, que é rica, diversa e emocionante. Ver essas apresentações é uma forma de valorizar o que temos aqui, o que somos. Achei tudo muito bonito e necessário”, afirmou.

O grupo mais antigo da noite foi o Síntese, criado em 1998 a partir de uma brincadeira entre amigos. Foi o primeiro a se apresentar e emocionou o público.

“Estamos trazendo o boi, a nossa história e a nossa cultura. Nós mesmos produzimos todas as roupas: cocares, blusas, tudo o que usamos no espetáculo. Para mim, foi maravilhoso. Fico até emocionado”, disse Anderson Matos, coordenador do grupo.

A Tribo Waiká, que participa pela segunda vez do São João no Parque Anauá, apresentou o tema ‘O Canto em Defesa da Vida’, com 16 dançarinos e personagens tradicionais como a Índia Guerreira, o Pajé e itens oficiais.

“As músicas são autorais e as coreografias falam da defesa da vida, da cultura e dos povos indígenas de Roraima. Estamos com uma expectativa muito grande e muito felizes com a repercussão do nosso trabalho”, contou o coordenador Jacildo Bezerra.

Já o grupo Encontro de Raças, criado em 2011, retornou aos palcos em 2025 após uma pausa iniciada em 2015. Com sua apresentação, reforçou o compromisso de levar arte e cultura às comunidades roraimenses.

“Temos como missão promover e difundir a cultura popular amazônica por meio do Boi-Bumbá, unindo tradição, dança, encenação e identidade cultural”, explicou Ceissa Parente, coordenadora do grupo.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, e a programação também está sendo transmitida ao vivo pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Companhia do Calypso. Neste domingo, no encerramento, sobem ao palco, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

