Escola na zona Rural terá ensino integral, 6ª ano e vai atender até 480 alunos em Boa Vista

Obra da escola na região do Murupu – Foto: PMBV



A zona Rural de Boa Vista em breve contará com uma nova unidade educacional padrão no Projeto de Assentamento Nova Amazônia, localizado na região do Murupu. O novo prédio da Escola Municipal José David Feitosa está com obras em ritmo avançado e foi projetado para atender não apenas os alunos do Ensino Fundamental e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), mas também crianças da Educação Infantil, incluindo as etapas de creche e pré-escola.

O prefeito Arthur Henrique (MDB) tem acompanhado o andamento das obras. Construída em uma área de 4.151,75 m², a escola contará com 16 salas de aula e será de tempo integral. E, assim, terá capacidade para atender até 480 alunos. Com uma estrutura moderna e totalmente climatizada, a unidade oferecerá mais conforto e qualidade no ensino para toda a comunidade.

“As crianças terão aulas das 7h30 às 17h30, com direito a lanche pela manhã, almoço e lanche à tarde. No período da noite, também serão ofertadas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A nova estrutura contará ainda com quadra poliesportiva coberta, bloco administrativo com auditório e um bloco de serviços com cozinha, refeitório e até redário para o descanso das crianças. A previsão é que, já no próximo ano, os alunos que atualmente cursam o 5º ano iniciem o 6º ano na nova unidade escolar”, destacou o prefeito.

Projeto inclui cinco blocos interligados

De acordo com a Prefeitura, o projeto arquitetônico inclui cinco blocos interligados por passarelas. A unidade escolar também terá parquinho, horta, assim como área de estacionamento, oferecendo um ambiente completo, funcional e acolhedor para alunos e profissionais da educação.

Outra novidade é que a escola também ofertará o Atendimento Educacional Especializado, no formato de polo, para atender tanto as crianças da Escola José David, como também de outras duas unidades do campo: a Aureliano Soares da Silva e a Leila Maria da Silveira.

Gestora celebra nova estrutura na escola do Murupu

A gestora da escola, Célia Maria Soares da Costa, acompanha diariamente o andamento das obras e demonstra entusiasmo com a nova estrutura. Atualmente, a unidade atende 243 alunos matriculados no Ensino Fundamental e na EJA. Com a conclusão da obra, a escola passará a oferecer cerca de 480 vagas, ampliando significativamente a capacidade de atendimento na região.

“Moro na comunidade desde 2004 e começamos essa escola com apenas duas salas de aula. Ver essa nova estrutura sendo construída é uma grande conquista para todos os moradores da região do Murupu. É a realização de um sonho: uma escola com padrão de qualidade, que beneficiará não apenas os nossos alunos, mas também estudantes de escolas vizinhas e os próprios servidores”, destacou a gestora.

