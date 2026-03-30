Governador anuncia cronograma e aula inaugural está prevista para setembro

O governador de Roraima, Antonio Denarium, anunciou na manhã desta sexta-feira, 27, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, em Boa Vista, o cronograma das próximas etapas do concurso público da PCRR (Polícia Civil de Roraima). A medida contempla candidatos do cadastro de reserva e representa um avanço aguardado para a continuidade do certame.

De forma inédita, foi estruturado um cronograma completo das etapas até o início do 3º CFP (Curso de Formação Policial), previsto para acontecer no dia 4 de setembro, permitindo o ingresso de, aproximadamente, 300 novos profissionais na instituição.

“O cronograma garante transparência e previsibilidade ao candidato. No mês de abril será divulgada a listagem final dos que permanecem no certame, com estimativa de cerca de 300 convocados. Todas as etapas estão organizadas de forma unificada para todos os cargos”, destacou o delegado-geral adjunto da PCRR, Jimmy Santana.

Com a homologação de um acordo judicial, os candidatos convocados passarão por fases eliminatórias, que incluem entrega de documentação, exames médicos, avaliação psicológica e TAF (Teste de Aptidão Física), além de investigação social.

O resultado das etapas está previsto para o dia 10 de julho, mesma data em que será publicado o edital de convocação para matrícula no CFP. As matrículas ocorrerão ainda no mês de julho, seguidas da divulgação da lista final de matriculados no início de agosto.

A apresentação dos alunos para recepção institucional está programada para o dia 31 de agosto, com início da aula inaugural em setembro de 2026. As aulas regulares do curso terão início no dia 8 de setembro, na Academia de Polícia.

Entre os candidatos beneficiados, Norami Faitão, do cadastro de reserva para o cargo de agente de polícia, celebrou o avanço.

“O sentimento é de gratidão e vitória por termos superado todas as fases do concurso e por confiar em uma gestão que se comprometeu em realizar o curso de formação ainda este ano”, afirmou.

O candidato ao cargo de auxiliar de perito criminal, Gustavo Oliveira, também ressaltou a relevância da medida.

“Os candidatos do cadastro de reserva têm muito a contribuir com o trabalho investigativo. É um reforço importante para a elucidação de crimes em Roraima, e queremos retribuir com dedicação ao Estado que tanto amamos”, disse.

Para o delegado-geral da PCRR, Luciano Silvestre, a divulgação do cronograma integra as ações do Governo de Roraima voltadas ao fortalecimento das forças de segurança, ampliação do efetivo e melhoria dos serviços prestados à população.

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