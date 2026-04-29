Caracaraí, Mucajaí e Iracema participam de novas etapas classificatórias dos JERs

A 3ª e a 4ª etapas classificatórias dos 53º JERs (Jogos Escolares de Roraima) serão realizadas nesta semana nos municípios de Caracaraí e Mucajaí, com a participação de escolas de Iracema. Organizadas pelo Governo do Estado, por meio do IDJuv (Instituto de Desporto e Lazer), as provas incluem futebol de campo, futsal e vôlei de praia e devem movimentar as cidades ao longo de quatro dias.

Em Caracaraí, a abertura da 3ª etapa ocorre nesta sexta-feira, 1º, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Barandinha. As disputas seguem até a próxima segunda-feira, 4 de maio.

Já em Mucajaí, a abertura está marcada para quinta-feira, 30, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Francinaldo Conceição da Silva. As competições começam na sexta-feira, 1º, e seguem até o dia 4 de maio. Iracema não sedia a competição, mas integra as disputas.

Ao todo, 16 escolas de Caracaraí, Mucajaí e Iracema participam das duas fases classificatórias. Na etapa anterior, realizada no último fim de semana, competiram alunos-atletas de Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe.

O diretor de Esporte do IDJuv, João Vitor Loureto, destacou o bom desempenho das primeiras etapas e a estrutura oferecida aos participantes. “As primeiras etapas foram um sucesso. Os alunos-atletas estão usufruindo de uma excelente estrutura, tanto em relação ao material de higiene quanto ao alojamento. A expectativa é de mais uma etapa vitoriosa. Convidamos os familiares a prestigiar, a presença da torcida é fundamental para motivar os atletas”, afirmou.

Próximas etapas classificatórias

Após as disputas em Caracaraí e Mucajaí, a próxima fase ocorre em Alto Alegre, entre os dias 8 e 11 de maio, com participação de equipes de Amajari. Já Normandia e Bonfim, que também contarão com escolas do Cantá, recebem as competições de 14 a 18 de maio.

As classificatórias seguem em Pacaraima e Uiramutã, de 22 a 25 de maio. Em Boa Vista, as eliminatórias estão previstas para ocorrer de 8 a 13 de junho.

A etapa final dos JERs será realizada na capital, entre os dias 27 de junho e 14 de julho. A modalidade ciclismo ocorrerá em datas distintas, nos dias 30 e 31 de maio.

A 53ª edição dos Jogos Escolares reúne 10.992 alunos-atletas inscritos em quase 20 modalidades, nas categorias mirim (12 a 14 anos) e infantil (15 a 17 anos). Entre as novidades deste ano está a inclusão do futebol feminino.

Jerpa

Também está prevista a realização do 1º Jerpa (Jogos Escolares Paralímpicos de Roraima), que ocorrerá no mesmo período da etapa final dos JERs, com modalidades como atletismo, natação, parabadminton, tênis de mesa e bocha paralímpica.

As inscrições seguem abertas até o dia 11 de maio, por meio do sistema Sigecom. O regulamento e demais documentos estão disponíveis online neste link.

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