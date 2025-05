Seed encerra Semana Nacional com mostra de trabalhos de 20 escolas da rede estadual

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) realizou nesta sexta-feira, 9, a culminância da Semana Nacional da Convivência Escolar, com o tema “Eu Respeito, Você Respeita, Nós Construímos”. O evento ocorreu no hall e no auditório da Secretaria, no Centro Cívico, e contou com a participação de 20 escolas da rede estadual, que apresentaram os resultados das ações desenvolvidas durante a semana, por meio de estandes e apresentações artísticas e pedagógicas.

Organizada pela Dipse (Divisão de Desenvolvimento Psicossocial Escolar), a programação reuniu gestores, professores, alunos e representantes da comunidade escolar no auditório, em um momento de celebração do compromisso coletivo pela construção de ambientes escolares mais acolhedores, seguros e respeitosos.

De acordo com a psicóloga da divisão, Francimeire Melo, a participação no evento representou a consolidação de um trabalho contínuo de valorização da escuta dos estudantes e do fortalecimento dos vínculos dentro do ambiente escolar.

“A culminância dos trabalhos realizados na Unidade de Ensino foi um momento marcante, fortalecendo o ambiente escolar e a dinâmica de socialização entre os alunos. Esse trabalho é fundamental, especialmente considerando nosso foco no tema da violência escolar. Sentimos gratidão pelas escolas que participaram desse evento, que trouxe uma proposta pedagógica centrada no cuidado, proteção e alegria”, destacou a psicóloga.

Após a abertura, os participantes puderam visitar os estandes, que exibiam os trabalhos produzidos por estudantes e professores. Foram apresentados vídeos, cartazes, painéis interativos, folders, trabalhos manuais e apresentações culturais, todos voltados para temas relacionados à convivência escolar, como respeito mútuo, empatia, combate ao bullying, mediação de conflitos, inclusão e saúde emocional.

Nayeny Souza, da Escola Estadual Oswaldo Cruz, participou da construção de atividades de combate ao bullying. Para ela, o projeto foi transformador: “Observamos uma redução significativa nos casos de bullying em nossa escola após implementarmos ações educativas para ajudar os alunos a distinguir entre brincadeiras de mau gosto e bullying. Muitos estudantes reconheceram que suas ações eram, na verdade, uma forma de agressão verbal. Foi gratificante participar dessa experiência e ver o impacto positivo que teve na comunidade escolar”, contou Nayeny, emocionada.

Os estandes foram visitados por gestores da Seed, profissionais da educação, estudantes e comunidade em geral, que elogiaram a criatividade e o engajamento das escolas. A culminância também serviu como espaço de troca de experiências e boas práticas entre as unidades de ensino.

Semana Nacional da Convivência Escolar

A Semana Nacional da Convivência Escolar tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a importância do respeito, do diálogo e da cultura de paz. A ação é parte da Política Nacional de Promoção da Cultura de Paz nas Escolas, reforçando o papel da escola como espaço de formação cidadã e desenvolvimento socioemocional.

O post Seed encerra Semana Nacional com mostra de trabalhos de 20 escolas da rede estadual apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.