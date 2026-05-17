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Detran-RR suspende realização de provas teóricas e práticas e atendimento será retomado na segunda-feira

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Suspensão temporária das atividades foi formalizada por meio da Portaria nº 380/DETRAN/PRESI/GAB, publicada nessa terça-feira, 12

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) suspendeu o atendimento no pátio de provas teóricas e práticas nesta quinta-feira, 14, sexta-feira, 15, e sábado, 16. A medida ocorre em sinal de luto pelo falecimento do examinador Alex Sandro Guedes dos Santos, ocorrido na última terça-feira, 12.

A interrupção temporária dos serviços na unidade do bairro Aeroporto foi oficializada pela Portaria nº 380/DETRAN/PRESI/GAB. Com a mudança, os exames e atendimentos serão retomados a partir de segunda-feira, 18 de maio.

Cronograma de Reagendamento

  • Candidatos do dia 13/05:
  • Atendimento remarcado para o dia 18 de maio, às 14h.
  • Candidatos do dia 14/05:
  • Atendimento remarcado para o dia 19 de maio, às 14h.
  • Prova prática de motocicleta do dia 16/05: Atendimento remarcado para o dia 18 de maio, às 10h.

O presidente do Detran-RR, Diego Aragão, destacou que a suspensão temporária das provas foi uma medida necessária diante do momento de luto vivido pelos servidores do órgão, principalmente aqueles que conviviam diariamente com Alex Sandro.

“Os atendimentos serão retomados com organização e tranquilidade e todos os candidatos que estão agendados para as provas nestes dias terão os exames remarcados sem prejuízos, conforme as novas datas apresentadas”, afirmou.

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