Comitiva catarinense encerra missão em Nova York com discurso a investidores e participação no Summit Valor Econômico

Secretário Paulo Bornhausen representou o governador Jorginho Mello em debate sobre atração de investimentos para o estado; semana incluiu SC Day, inauguração do escritório da Invest SC e agendas na Brazilian Week

O Governo de Santa Catarina encerrou nesta quarta-feira, 13, sua participação na Brazilian Week em Nova York. O secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, representou o governador Jorginho Mello na 3ª edição do Summit Valor Econômico — Brasil-EUA, no Hotel St. Regis, onde discursou para investidores e formadores de opinião sobre o posicionamento de Santa Catarina no cenário econômico nacional e internacional.

No discurso, Bornhausen destacou três diferenciais competitivos do estado: segurança pública — Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil —, crescimento demográfico projetado para os próximos 40 anos, impulsionado pela migração, e o desafio da infraestrutura, que o governo tem endereçado como vetor de atração de capital estrangeiro e nacional. O secretário também ressaltou a participação do estado no comércio exterior: 22% de tudo que é importado no Brasil passa pelos portos catarinenses. “Nós somos premium em Deep Tech e somos premium em codorna e frangos. Somos premium em transformar recursos em riqueza”, afirmou.

O secretário participou ainda do Financial Times Networking, no Convene One Liberty Plaza.

SC Day abriu a semana com 110 investidores no Harvard Club

A semana começou com o SC Day, na segunda-feira (11), no Harvard Club, que reuniu 110 investidores, e a inauguração do escritório permanente da Invest SC nas Américas, anunciada em vídeo pelo governador Jorginho Mello. Na terça-feira (12), a missão participou do LIDE Brazil Investment Forum, do Fórum Veja Brazil Insights e do Fórum Congresso em Foco, além da visita técnica ao sistema aquaviário de Manhattan, realizada pela SUDESC e pela AMUNESC com a NYC Ferry.

“Encerramos aqui no Valor Econômico, num debate de altíssimo nível, onde pudemos, em nome do governador Jorginho Mello, expor o que vem sendo feito por Santa Catarina em termos de comércio internacional, atração de investimentos e consolidação como um estado seguro para se investir e para se viver. Santa Catarina é um estado premium do Brasil. Quem quer investir e ter resultados positivos, vem para Santa Catarina”, afirmou o secretário Paulo Bornhausen.

O escritório Américas da Invest SC, sob a chefia de Rodrigo Prisco, segue em operação em Nova York com foco na prospecção de investimentos ao longo do ano. Bornhausen antecipou o retorno da missão em 2027, já com expectativa de visitas de fundos interessados nas oportunidades do estado, em especial nos projetos de infraestrutura e mobilidade.