IPM-JP fecha 2025 com quatro prêmios nacionais e aumento de 26% do patrimônio líquido



25/12/2025 |

20:00 |

47

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) chega ao final de 2025 com um patrimônio líquido de R$ 891.115.902,69, um aumento de 26% se comparado a 2024, quando atingiu R$ 706.531.100,74. O IPM-JP fecha o ano com um total de 293 benefícios concedidos, dos quais 79 são pensionistas e 214 aposentados. Os números renderam ao órgão da Prefeitura de João Pessoa quatro prêmios nacionais.

A superintendente do IPM-JP, Caroline Agra, comemora os números e diz que “é um resultado surpreendente, pois resulta numa diferença de R$ 184.584.801,95 se comparado ao ano anterior. Ações relevantes realizadas pela gestão ao longo deste ano garantiram mais uma vez a conquista de premiações importantes no cenário nacional”, destacou.

Este ano, o Instituto conseguiu as seguintes premiações: 6º lugar no Prêmio Inovação Previdenciária (ANEPREM 2025); 4º lugar do Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária (ABIPEM 2025); 8º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos (ABIPEM 2025); e 9º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária (ABIPEM 2025).

Serviço – O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa fica localizado na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n° 166, bairro do Centro. O IPM-JP mantém atendimento em domicílio para os beneficiários com limitações de locomoção ou acamados, quando a equipe de assistentes sociais vai até a residência para concluir o recadastramento. Nestes casos, o cidadão precisa apresentar laudo médico comprovando a incapacidade de locomoção. A solicitação para a visita pode ser efetuada por meio dos telefones (83) 3222-1005 (WhatsApp) ou (83) 3213-4647.