Governo lança edital com 40 vagas para o Iteraima

O Governo de Roraima, por meio do Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de 40 vagas, sendo 24 para cargos de nível superior e 16 para nível médio técnico. O edital está disponível para consulta nos sites do Ierr (Instituto de Educação de Roraima) e do Iteraima.

De acordo com o presidente do Iteraima, Ionilson Sampaio, a publicação do edital representa um avanço estratégico para o fortalecimento institucional do órgão. “O processo seletivo é fundamental para reforçar o quadro técnico do Iteraima, o que vai garantir mais eficiência, qualidade técnica e celeridade nas ações de regularização fundiária. Estamos investindo em profissionais qualificados para aprimorar os serviços prestados à população de Roraima”, destacou.

Vagas

Para o nível superior, as vagas são destinadas aos cargos de Analista de Sistemas, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrimensor/Cartográfico, Engenheiro Florestal, Geógrafo e Tecnólogo em Meio Ambiente, com remuneração de R$ 8.745,85.

Já para o nível médio e técnico, o processo seletivo contempla os cargos de Desenhista, Técnico em Agrimensura, Técnico em Agropecuária e Técnico Imobiliário, com salário de R$ 4372,92.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 12 a 20 de janeiro, conforme as orientações estabelecidas no edital. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser publicado em 3 de março.

O certame será composto por etapa única de análise de títulos, obedecendo aos critérios objetivos definidos no edital, assegurando transparência, legalidade e impessoalidade em todas as fases do processo. As contratações decorrentes deste processo seletivo serão de caráter temporário, conforme previsto em lei.

O presidente do Iteraima acrescentou que o processo seletivo atende a uma necessidade imediata do órgão, sem deixar de lado o fortalecimento permanente da instituição por meio de concurso público.

“Agora, no final de dezembro, o Governo do Estado anunciou o concurso público para o Iteraima, mas de forma pontual também autorizou o processo seletivo simplificado como uma medida emergencial para garantir a continuidade dos serviços do Iteraima. Paralelamente a isso, já estamos avançando na estruturação desse concurso. A Comissão Organizadora já está formada e a previsão é que o concurso seja lançado ainda em 2026”.”, explica Sampaio.

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