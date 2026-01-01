NOTÍCIAS

Liz Antonela é a primeira bebê de Nova Iguaçu em 2026

Liz Antonela veio ao mundo na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro, e se tornou a primeira bebê nascida em 2026 no município de Nova Iguaçu. Filha de Viviane Moraes Xavier e Ruan Santos da Conceição, ela nasceu às 3h14, pesando 2,710 kg e medindo 47 centímetros.

O parto normal foi realizado no Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões por uma equipe médica, com apoio da enfermagem obstétrica, que acompanhou e deu assistência à mãe e à bebê durante todo o processo.

Mãe e bebê seguem internadas no alojamento conjunto da unidade, em bom estado de saúde, estáveis e aguardando alta hospitalar. Para celebrar o nascimento, o hospital entregou à família uma lembrança simbólica: um body personalizado, tradição da unidade que marca e homenageia o primeiro nascimento registrado no município a cada início de ano.

